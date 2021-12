Gyser-afslutning: Crash i sidste sving

Hjerteskærende!

Uanset hvem man holder med i den intense kamp om Formel 1-mesterskabet, skal man være gjort af en særlig støbning, hvis man ikke føler med Max Verstappen.

Red Bulls hollandske superstjerne var lilla - hurtigst af alle - i de to første sektorer på den spritnye Jeddah Corniche Circuit og på vej mod pole-position i kvalifikationen til Saudi Arabien Grand Prix.

Men i allesidste sving på kalenderens næstlængste og næsthurtigste bane ramte han væggen.

Raceren er på ingen måde smadret, men fik alligevel et så stort smæk, at det kan have gået ud over gearkassen.

Skal den skiftes, koster det fem strafplaceringer.

Dermed holder der to Mercedes i forreste række.

Lewis Hamilton tog pole-position en sølle tiendedel foran teamkammeraten Valtteri Bottas, mens Max Verstappen lurer bagved sammen med Charles Leclerc.

Max Verstappen manglede et sving for at fuldføre en drømmeomgang. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Teknisk set kan hollænderen vinde VM søndag, hvilket kræver, at han scorer 18 point flere end Hamilton.

Omvendt kan briten selv afgøre mesterskabet, hvis han vinder både søndag og i næste uge i Abu Dhabi.

I det hele taget kan Lewis Hamilton gå på vandet i øjeblikket.

Han gik ind til tidtagningen med ikke bare en, men to straffe hængende over hovedet.

Selv to reprimander ville kunne udløse en gridstraf, da han har en fra tidligere på sæsonen.

Men den syvdobbelte verdensmester slap fra dommerens votering uden gridstraf.

Red Bull har dog muligheden for at anke - om ikke andet for bare at drille rivalen.

Mercedes-duoen jubler efter at have sikret forreste startrække. Foto: Giuseppe CACACE/Ritzau Scanpix

Første situation handlede om dobbeltgule flag, hvor systemet blev aktiveret ved fejl, og lysene ikke blev tændt i Hamiltons cockpit.

Den anden var en klokkeklar blokering og potentiel meget farlig situation, hvor Mercedes-stjernen kom i vejen for Haas’ Nikita Mazepin.

Her slap han med sæsonens anden reprimande, mens Mercedes fik en bøde på 25.000 euro.

Kendelsen er interessant, fordi teamet får skylden for ikke at kommunikere nok til sin kører om, at der var en rival på vej på en hurtig omgang.

Normalt er det kørerens ansvar af holde øje med sine spejle, men stewards gør en undtagelse på grund af Jeddah Corniche Circuits særlige karakteristika …

Den skal nok blive debatteret efterfølgende!

Max Verstappen ærgrer sig og må starte treer søndag - i bedste fald. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Q1 var skrækkelig for især Aston Martin, hvor Lance Stroll blev knockoutet i første runde af tidtagningen for fjerde gang ud af fem mulige.

Men heller ikke teamkammeraten Sebastian Vettel nåede videre, hvilket er temmelig skuffende for det storsatsende hold fra Silverstone.

Den store taber i Q2 var Carlos Sainz Jr.

Ferraris spanier mistede kontrollen og spandt. Han snittede væggen en smule, men det var nok til at ødelægge hans bagvinge. Han kom ud igen, men bilen var ‘umulig at køre’, så han kvalificerede sig kun som en skuffende nummer 15.

