Gyser endte godt: Magnussen scorer niendepladsen

JEDDAH (Ekstra Bladet): Nakken gjorde ondt, men holdt hele den svært spændende rejse mod point for andet løb i træk til Kevin Magnussen og Haas-teamet.

Lidt for længe så det ud til, at den 29-årige dansker endnu en gang skulle køre hjulene af sin VF-22’er, men ende med at være svært uheldig.

Men noget er anderledes hos Haas i 2022, for heldet kan også være med dem.

Kevin Magnussen sluttede nier til to point i Saudi Arabiens Grand Prix efter en hæsblæsende afslutning.

Vel at mærke foran Lewis Hamilton!

Max Verstappen og Charles Leclerc gav prøver på, hvor gode racerbiler den nye generation er. De havde en fantastisk løbet igennem.

Hollænderen trak det længste strå og vandt sit først løb i år.

Nicholas Latifi kører sin tredje og højst sandsynligt sidste sæson i Formel 1. Canadieren kom til Williams med en stor check fra farmand, som garanterede tre år.

Saudi Arabiens Grand Prix var endnu en understregelse af, at Williams - nu med frisk kapital - kan gøre noget bedre.

To gange løb Latifi tør for talent.

Lørdag under kvalifikationen og 14 omgange inde i grandprixet.

Uden nogen var i nærheden af ham.

Det blev først og fremmest dyrt for Sergio Pérez, som ellers havde gjort alt rigtigt siden kvalifikationen. Mexicaneren scorede karrierens første pole-position, forsvarede den og pittede fra føringen.

Men takket være Latifis crash på det hele forkerte tidspunkt og den efterfølgende safetycar fik rivalerne et gratis pitstop, hvilket sendte mexicaneren ned på fjerdepladsen.

Samme episode spolerede Kevin Magnussens planer. Haas startede danskeren på det hårde dæk, ligesom Lewis Hamilton og Nico Hülkenberg, der igen vikarierede hos Aston Martin i stedet for den coronaramte landsmand Sebastian Vettel.

Danskeren havde lavet en af sine klassiske starter og var avanceret en enkelt placering, da han helt glemte, at Pierre Gasly foran ham havde en dækfordel.

Han var oppe som sekser, da alle på medium-dækket skyndte sig i pit.

Magnussen, Hamilton og Hülkenberg havde ikke noget andet valg end at blive ude, men de skulle bruge endnu en hændelse for at have en chance.

Genstarten gav en underholdende situation, som understreger, at Mercedes er et stykke vej fra tidligere sæsoners dominans.

Magnussen var lige oppe og overveje en overhaling på George Russell; det lykkedes ikke, men efter det fulgte en fed fight med Lewis Hamilton.

De udkæmpede en reel kamp om position med flere overhalinger frem og tilbage, før det lykkedes Hamilton at slå et hul.

Allerede i løb to i den nye æra af Formel 1 kan man se, hvor meget nemmere det er bilerne at følge hinanden. Grandprixet bød på masser af hjul-til-hjul.

Fra syvendepladsen håbede Haas og Magnussen bare på en safetycar.

Den kom næsten.

Pludselig stod Fernando Alonsos Alpine af, kort tid efter ville Daniel Ricciardos McLaren ikke mere og så pittede Valtteri Bottas med et problem for Alfa Romeo.

Det gav den virtuel safetycar, som Magnussen havde brug for! Og samtidigt det held, at Mercedes ikke udnyttede den lige så godt som Haas.

Som danskeren krydsede målstregen, kom han under mistænke for ikke at have sænket farten tilstrækkeligt under gult flag; det samme er Sergio Perez og Carlos Sainz.

Hvis Magnussen får en straf, ryger han ned på 10. pladsen.

