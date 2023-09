Gyser på Monza: Bastian Buus skriver historie

MONZA (Ekstra Bladet): Det blev noget mere spændende og intenst, end det var planen.

Men ved ternet flag til årets sidste afdeling af Porsche Supercup blev 20-årige Bastian Buus kåret som mester.

Han er den første dansker i et årti til at vinde serien, der afvikles som support-løb til europæiske Formel 1-grandprixer - Nicki Thiim vandt i 2013.

Og med afstand den yngste vinder af serien nogensinde.

Jubel efter Buus' mesterskab. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sidste års rookiemester havde 21 points forspring før sæsonfinalen. Det blev barberet ned til fire efter et uheld på første omgang, som gjorde løbet til en gyser.

- Barskt løb, men hvem bekymrer om det. Du er mesteren, blev der jublet over teamradioen.

Førsteudfordreren Larry ten Voorde havde muligheden for at levere overraskelsen, da Buus kun blev 13’er.

Ramt bagfra

Men hollænderen måtte nøjes med andenpladsen bag Buus’ teamkammerat Harry King.

- Målet var at holde mig ude af problemer, men jeg blev ramt bagfra, forklarede Buus efterfølgende.

Sæsonfinalen blev mere spændende end forventet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han var startet nier, men befandt sig pludselig bagerst i det 31 mand store felt.

- Jeg fik kæmpet mig tilbage med hjælp fra teamet og Harry, der holdt Larry bag sig. Det er et følelsesmæssigt øjeblik, sagde den 20-årige østjyde.

Spændende fremtid

Jan Magnussen var en af de første gratulanter pitlane på Monza. Kevin Magnussen er også en af de faste seere inde i F1-paddocken, når Buus har været i aktion denne sæson.

- Jeg synes, det er stort. Det er bestemt ikke et nemt mesterskab at vinde. Jeg vil tro, at det er et af de sværeste mesterskaber i verden. Porsche Supercup er virkelig ikke for amatører, siger den danske F1-kører.

- Jeg tror, at der med den sejr ligger nogle rigtigt spændende år og fremtid forude for ham, siger Magnussen.

Som Porsche-junior med først et rookie-mesterskab og siden selve Porsche Supercup-mesterskabet i bagagen, er Porsches biler LMDh-biler i USA eller Europa oplagte destinationer for stortalentet.

Med sejren følger en Porsche 911 til en værdi af halvanden millioner kroner.