Håber skidtet holder …

Der er børnesygdomme hos Haas, men det er et langt mindre problem at fikse, end hvis bilen var langsom, siger Kevin Magnussen

SAKHIR (Ekstra Bladet): Hvem ser det ternede det flag på søndag?

Det lyder som et simpelt spørgsmål, men er en reel hovedpine for en række teams; ikke mindst hos Haas og Kevin Magnussen.

Som briterne siger: ‘To finish first, first you got to finish’. For slutte først, skal løbet afsluttes først.

Og det er sværere, end det lyder, når bilerne er så nye som disse.

Tilbage i 2014 ved den seneste radikale regelændring udgik ni biler af sæsonåbneren. Året efter var tallet syv.

På sidste testdag kørte Kevin Magnussen to tredjedele af en løbssimulation på Bahrain Internationel Circuit, som var ganske hurtig.

Der var bare ét problem, fortæller teamchef Günther Steiner.

Hvis den simulation havde været et grandprix, ville danskeren have udgået tre (!) gange.

Kort efter start med overophedning, på 31. omgang med en vand-læk, og så fem omgange senere grundet udstødningen, hvilket afsluttede sessionen før tid.

Haas-raceren virker hurtigt, når den ellers fungerer!

- Jeg har set en lang liste på forbedringer af de problemer, vi har haft. Der er virkelig blevet arbejdet igennem. Man kan ikke garantere, at de holder, men der er i hvert blevet taget hånd om det, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Der blev ikke tid til pitstop-træning som ellers planlagt torsdag aften. De sidste justeringer af VF-22'eren og tjek fra det internationale motorsportsforbund, FIA, trak ud. Foto: Jan Sommer

Fredagens to træninger vil give et fingerpeg, men ellers kan danskeren og resten af teamet lige nu kun håbe på, at skidtet holder …

- Det er en helt ny bil; der er ikke mange komponenter, som kommer fra den gamle. Der vil være børnesygdommme. Jeg krydser bare fingre for, at vi har taget hånd om problemerne og gjort bilen stærkere, siger han.

Haas er langt fra eneste team med disse udfordringer. Lignende sammenbrud er set hos eksempelvis Williams, Alfa Romeo og Alpine.

Noget har at gøre med det grundlæggende design, og hvordan man styrer temperaturerne.

Andet med fænomenet ‘porpoising’, hvor bilens aerodynamik gør, at den hopper og ned på langsiderne og ryster komponenterne mere, end godt er.

Derfor går arbejdet med holdbarheden forud for alt. Når der er styr på den, kan man begynde at presse materiellet lidt mere.

- Førsteprioriteten er at få bilen til at holde hele løbet igennem. Det er vi mere fokuserede på end at få fart i den.

- Det er en positiv situation, kan man sige. Slutresultatet er ikke, hvor man gerne vil være, for man vil gerne have styr på begge ting, både performance og holdbarhed. Men en gammel motorsportskliché lyder, at man lettere gør en hurtig bil holdbar end en holdbar bil hurtig, siger Kevin Magnussen.

Spiller du Motor Manager på holdet.dk? Her får du de bedste tips. Hvordan er magtfordelingen på årets grid, og hvordan er Haas' chancer. LÆS MERE HER.

Meget andet end bilerne er nyt til 2022-sæsonen. Bliv klædt på til årets Formel 1-sæson med de væsentlige detaljer.