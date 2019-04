Håndsrækning til Haas: Rivaler straffet

BAKU (Ekstra Bladet): I hvad der tegner til at blive en sportslig svær weekend for Haas-teamet, leverede det tekniske reglement en lille håndsrækning, allerede før der for alvor kommer noget på spil.

Alfa Romeos Antonio Giovinazzi får til løbet ti placeringer straf, fordi han har været nødsaget til at installere sæsonens tredje system, som kontrollerer de komplicerede hybridmotorer - og kun to er tilladt. Samtidig betyder en Red Bull-bommert, at Pierre Gasly starter løbet fra pitlane.

En fejl i kontrolelektronikken kostede Ferrari og Charles Leclerc sejren i Bahrain. Italienerne forsøgte sig til denne sæson med kun en enhed til levere benzintilførslen mod normalt to. I det efterfølgende løb i Kina skiftede Ferrari- og Haas-kørerne tilbage til sidste års specifikation, men selvom denne enhed ikke er særlig stor, havde Alfa Romeo udfordringer med at få plads til den under motorhjelmen og ventede.

Samme problem som Leclercs opstod så for Antonio Giovinazzi under tidtagningen i Shanghai, og han måtte tage et nyt sæt til løbet. Først i Aserbajdsjan har Alfa Romeo kunnet installere samme specifikation i begge biler, hvilket betyder, at italieneren overskrider sin kvote.

De øvrige fem kørere med Ferrari-motorer - inklusiv Alfa Romeo-kollegaen Kimi Räikkönen - er på deres andet system, som burde kunne holde sæsonen ud.

Red Bull gjorde heller ikke livet nemmere for sig selv. Sidst i egen træning missede Pierre Gasly en vejning og i stedet for at råbe over radioen for at få franskmanden stoppet, trænede de et pitstop.

Her er ingen kære mor i reglerne, som dikterer start fra pitlane, hvis en vejning misses. Som Renault-kører i 2016 blev Kevin Magnussen ramt af samme straf i Bahrain.

Hos Toro Rosso er kørerne allerede på deres tredje motorenhed - ud af tre tilladte til en hel sæson. Foto: ANTON VAGANOV/Reuters/Ritzau Scanpix

Hos de Honda-drevne teams læner man sig op af straf, efter japanerne har installeret deres ‘Spec 2’ forbrændingsmotor i samtlige biler.

Det er Toro Rosso-kørernes tredje - hvor tre er tilladt til 21 løb - og Red Bulls anden. Ifølge den japanske motorproducent giver den nye motor et skridt i forhold til driftsikkerhed og en marginal bedre ydelse.

Fra begyndelsen af sæsonen har det været forventet, at de Honda-drevne teams ville overskride kvoten på tre motorenheder på en sæson, som de udvikler løs og forsøger at lukke hullet til Mercedes og Ferrari.

Trods udsigten til straf tager Max Verstappen beslutningen med sindsro.

- Sidste år viste jeg, at selv om du starter bagerst, kan du stadig slutte på podiet; eksempelvis i Austin. Jeg synes ikke, det er et kæmpe problem, siger Red Bull-stjernen.

Max Verstappen er en populær skikkelse - også i Aserbajdsjan. Foto: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Ritzau Scanpix

Se også: Ny Haas-kollega til Kevin

Efter Sri Lanka-tragedien: Kevin kører med sørgehjelm

- Jeg er glad, hvis vi sidst på sæsonen kan sige, at vi virkelig har lukket hullet til Ferrari, og hvis vi bruger lidt flere motorer på det, er det fint.

Renault har igen i år haft sine udfordringer med driftsikkerheden og overvejer at introducere sin næste specifikation allerede i Barcelona om to uger.

Renault og Nico Hülkenberg er igen hårdt ramt af tekniske problemer med motoren. Foto: Anton Vaganov/REUTERS/Ritzau Scanpix

Debriefing fra Kina: Skrækscenarie for Haas

Var tidligere elitefodboldspiller: Nu har han fået drømmejobbet hos Kevin

Frie rammer hos Haas: - Så længe de ikke gør noget dumt