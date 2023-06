Hård fight venter: Mange ubekendte hos Haas

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Nico Hülkenberg står med en god chance for at hive vigtige point hjem til Haas i konstruktør-VM efter sin bedste tidtagning som Haas-kører.

Ottendepladsen var næstbedste kvalifikation for teamet i år kun overgået af Kevin Magnussens fjerdeplads i Miami.

Tilmed bliver bliver han rykket frem til syvende startposition, idet Pierre Gasly fik hele seks strafplaceringer for at have hæmmet en anden kører to gange i løbet af tidtagningen.

Men der er en del ubekendte til løbet.

- Min bedste startposition i år; den er jeg glad for, at den giver en fin position til løbet, sagde tyskeren efterfølgende.

- Vi starter i pointene, så naturligvis ønsker jeg ikke at køre baglæns, men der kommer nogle hurtigere biler bagfra. Charles (Lerclerc), og der er også en Mercedes. Det bliver en fight.

Sæsonens bedste tidtagning fra Nico Hülkenberg. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det bliver ikke et let race; det bliver et løb med dækslid og strategi. Vi skal spille vores kort rigtigt, men bilen har præsteret godt, at jeg føler, at vi bestemt er konkurrencedygtige i midterfeltet.

Med rette kan man på forhånd være lidt usikker på, hvor konkurrencedygtige Haas vil være i løbstrim, og om problemerne fra Bahrain International Circuit dukker op igen.

Den ru asfalt og meget krævende sving for Pirellis gummi gav store problemer for teamet.

Ingen af kørerne frygter umiddelbart en gentagelse.

Hvordan er farten i løbstrim på en bane, som er hård ved dækkene? Det er bliver det store spørgsmål for Haas søndag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Efter træningerne sagde Nico Hülkenberg til Ekstra Bladet:

- Vi havde et hæderlig ‘longrun’ på det bløde dæk. Slid er altid en faktor her, fordi det er en højhastighedsbane, hvilket stiller store krav til dækket. Men indefra i bilen føltes det okay for at være helt ærlig.

Kevin Magnussen gav yderligere forklaring på, hvorfor Circuit de Barcelona-Catalunya er anderledes sammenlignet med Bahrain.

- Selv om den også er meget ru, er asfalten i Bahrain lidt anderledes. Når vi ser på overfladen, har vi mikro og makro. Den her er høj i mikro, men ikke så meget i makro som i Bahrain.

Startplaceringen og afstanden til Hülkenberg er noget brok for Kevin Magnussen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Derfor er danskeren ikke så bekymret.

- Der er altid en risiko for, at du finder en ny svaghed eller styrke. Du lærer om bilen hele tiden og kan aldrig forudsige alt 100 procent. Selv om du forventer noget, eller noget ligner en anden bane, er der altid forskel på svingene og forholdene.

- Men det er en meget anderledes bane sammenlignet med Baku og Monaco, hvor vi følte, at vores bils svagheder blev udstillet mere end andre baner, siger Magnussen.

Efter sin skuffende kvalifikation skal Magnussen også bruge god fart i løbet for at komme fremad. Grandprixet er som oftes en to-stopper, og det er svært at overhale.

Kronprins Frederik er på plads til Formel 1 for første gang i fire år. Foto: Tariq Mikkel Khan

Selv om man er vendt tilbage til banens originale layout, så man har sløjfet chikanen i sidste sektor og afløst den med et højhastighedssving, giver det næppe ekstra overhalingsmuligheder.

Sidste år startede Magnussen i top ti, men havde kontakt med Lewis Hamilton, hvilket spolerede chancen for point.

