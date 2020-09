Hård kritik: 'Det er alt for meget, Lewis'

Verdensmester Lewis Hamilton går forrest i Formel 1-feltets kamp mod racisme, men nu kritiseres han for, at hans støtte er gået for langt og er for ivrig.

Sådan lyder kritikken fra hans tidligere Formel 1-rival Vitaly Petrov, ifølge Daily Mail.

Der har gennem sæsonen ikke været nogen tvivl om, at Hamilton støtter op om kampen mod racisme.

Han har båret t-shirts med 'Black Lives Matter', knælet før løbene og gået gennem gaderne for at støtte BLM-bevægelsen.

Lewis Hamilton knæler før Østrigs Formel 1 Grand Prix i juli. Foto: Dan Istitene/Ritzau Scanpix

Kontroversiel t-shirt

En meget kontroversiel t-shirt er dog blevet særlig bemærket.

Under Toscanas Grand Prix bar han en t-shirt, hvor der stod 'Anhold politiet, der dræbte Breonna Taylor'. En henvisning til en sort kvinde, som blev skudt og dræbt af politiet i sin lejlighed tilbage i marts.

Og netop Hamiltons beslutning om at bære denne t-shirt har fået den russiske rival til at reagere.

- For mig var den her t-shirt, udover at få alle til at knæle, alt for meget, fortæller Petrov til Championat.

- Det er en personlig sag for alle voksne. Og du har retten til at tale højt om det på sociale medier eller give interviews, men jeg tror, at den amerikanske regering allerede udmærket kender til problemerne.

- Og så at vise det til Formel 1 ... Jeg tror ikke engang, halvdelen af tilskuerne vidste, hvad t-shirten handlede om, før de fik det forklaret.

- Og lad os forestille os, at en chauffør indrømmer at være homoseksuel - vil de så komme ud med et regnbueflag og opfordre alle til også at blive homoseksuelle? Jeg tror ikke, ​​at FIA vil tillade en sådan adfærd.

Mange mente også, at Formel 1-stjernen skulle straffes for at bære t-shirten, fordi det var et klart politisk signal, hvilket ikke er tilladt i sporten. Han fik dog ingen straf.

Det er ikke alle Formel 1 kørere, der knæler før løbene, og ifølge Petrov skal Hamilton respektere det.

- I Rusland har vi en anden mentalitet, og vi har ikke de problemer, som Hamilton taler om. Der skal være respekt for alle, afslutter han.

