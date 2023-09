Hård kritik fra Schumacher: Langer ud mod Haas

Haas og Günther Steiner gav ikke den støtte, som der kræves for at få succes, mener Mick Schumacher

Siden foråret 2022 har tysk Sky med eks-kører og onkel Ralf Schumacher samt journalisten Peter Hardenacke i spidsen fungeret som en slags propagandamaskine for Mick Schumacher.

Den er ikke stoppet, efter Nico Hülkenberg er kommet til og byder på hyppige udfald mod især teamchef Günther Steiner.

Hidtil har Mick Schumacher afholdt sig fra at kommentere teamet behandling af ham.

Han holdt også sin mund, da Günther Steiners bog udkom, hvor teamchefen uddybede grundene til, at han valgte erfaring over potentiale. En udgift på 14 millioner kroner i crashes alene i 2022 var en af dem.

Men den nuværende tredjekører hos Mercedes åbnede munden til tysk Sky under Italiens Grand Prix med flere stikpiller rettet mod Steiner og Haas.

- Jeg kan nu se, hvordan det burde være. Mine to år (hos Haas) viste mig det ikke, sagde han.

- Du kan ikke forvente, at en kører leverer sit bedste, hvis du ikke støtter ham på den rigtige måde.

- Folk forærer dig ikke blomster, du skal plukke dem selv. Jeg ved det nu.

Mick Schumacher er imidlertid i den situation, at de færreste tror på F1-comeback ham. Eller mener, at han fortjener det.

Mick Schumacher fik en lille farveltale fra Günther Steiner, da tyskeren forlod teamet i 2022. Foto: Jan Sommer

Dørene er lukkede

Man finder hovedsageligt det synspunkt blandt hans fans på sociale medier og enkelte tysktalende personer i paddocken.

Mercedes-teamchef Toto Wolff har i ord ofte støttet Mick Schumacher i år, men teamet hjælper ham ikke aktivt til et comeback. Til britisk Sky sagde Mercedes-bossen i Italien:

- Desværre for Mick ser det ud som om, at alle døre er lukkede for ham.

- Det ser ikke ud som, at han vender tilbage til gridden næste år. I så fald skal han finde en anden serie, fordi to år væk fra racing vil ødelægge for meget for ham.

