Hård straf til stjernen

Den tyske kører Sebastian Vettel (Aston Martin) mister sin andenplads fra søndagens Formel 1-grandprix i Ungarn.

Han er blevet diskvalificeret, fremgår det på Formel 1's hjemmeside.

Årsagen til diskvalifikationen er, at der var for lidt brændstof tilbage i tyskerens Aston Martin efter løbet til, at der kunne afleveres en passende prøve.

Ifølge reglerne skal der kunne fjernes en liter brændstof fra bilerne, men det var kun muligt at tage en prøve på 0,3 liter fra Vettels bil.

Sebastian Vettel, der er tidligere firedobbelt verdensmester, sluttede som nummer to på Hungaroring, hvilket var en tangering af hans hidtil bedste placering i sæsonen.

Tyskeren har mistet sin andenplads. Foto: Florion Goga/Ritzau Scanpix

Løbet i Ungarn blev overraskende vundet af franske Esteban Ocon (Alpine), der tog sin første Formel 1-grandprixsejr i karrieren.

Den regerende verdensmester, briten Lewis Hamilton (Mercedes), sluttede som nummer tre.

Han bliver nu forfremmet til andenpladsen, mens spanieren Carlos Sainz (Ferrari) bliver nummer tre.

