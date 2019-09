Hårdest af alle: - Det mest krævende

Kun i tre af sæsonens 14 grandprix'er har Kevin Magnussen formået at placere sig blandt de ti, der scorer point til den samlede VM-stilling.

Skal det ske igen, når der i den kommende weekend køres Formel 1-grandprix på Marina Bay Street Circuit i Singapore, så kræver det lidt af en indsats fra Magnussen, for der er nemlig tale om et meget hårdt løb.

- Det er et virkelig fysisk løb af flere årsager. For det første er der virkelig varmt, og for det andet, så får du ikke muligheden for at hvile noget sted på omgangen, siger Magnussen til Haas-teamets hjemmeside.

- Du skal konstant arbejde med styringen, for der er ikke mange lige stykker på banen, forklarer Magnussen.

Kevin Magnussen har to 10. pladser som de bedste placeringer i Singapore. Foto: Jan Sommer

Også længden af løbet spiller ind.

- Det tredje er, at gennemsnitsfarten på hver omgang er så lav, at løbet plejer at gå lige til to-timers-grænsen. Det er det fysisk mest krævende løb på året, siger Magnussen.

Han har forberedt sig til løbet ved at lave sin normale fysiske træning.

- Det er også mentalt udmattende. Du skal være fuldt fokusere hele tiden. Måske endda mere end til et normalt løb, fordi der konstant kommer et nyt sving, siger Magnussen, der peger på sving 12 og 13 som de mest vanskelige.

Kevin Magnussen under sidste års løb i Singapore. Foto: Kim Hong-ji/Ritzau Scanpix

Løbet køres midt i byen, og det kan danskeren godt lide, selvom det normalt giver mindre plads til at lave fejl.

Og så er det et af årets kun tre aftenløb.

- Det er ret fedt at køre om aftenen. Lyset får bilerne til at skinne og lyse mere.

- Det ser fedt ud på tv, men fra mit cockpit er der ikke den store forskel. Der er dog ikke så mange skygger på banen som om dagen, siger Magnussen.

Kevin Magnussen har i Haas-raceren ikke haft det nemt på banen i Singapore. I 2018 blev han nummer 18, mens han i 2017 udgik efter 50 omgange.

Både i 2014 og 2016 blev det dog til point for danskeren, der i begge tilfælde kørte en 10. plads hjem, mens han ikke deltog i 2015.

