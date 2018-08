Haas-beslutning udsat: Her afgøres Kevins fremtid

De sidste detaljer mangler stadig, men teamchef Günther Steiner forventer inden for et par uger at kunne meddele, hvem som kører for Haas i 2019

SPA (Ekstra Bladet): Teamledelsen i Haas lovede, at de ville tale fremtid, når anden halvdel af Formel 1-sæsonen gik i gang i Belgien.

Det løfte holdt teamchef Günther Steiner. Men de rigtig interessante meldinger må vente lidt endnu - formentlig til perioden mellem næste uges grandprix på Monza og løbet i Singapore midt i september.

- Vi burde kunne melde noget ud inden for et par uger. Jeg håber ikke, denne her trækker ud for længe, for vi ønsker alle at nå en afgørelse. Vi skylder det til kørerne og teamet, som også ønsker at vide, hvem der skal køre vores biler, siger Günther Steiner i Belgien til blandt andre Ekstra Bladet.

- Vi har ikke nået den endelig konklusion, og jeg kan ikke sige noget endnu, for vi arbejder os stadig igennem de sidste småting.

- Vi er et godt sted, og jeg er glad for de fremskridt, vi har lavet. Vi er tæt på at kunne sige, hvad vi gør, konstaterer bossen.

Han var i sommerpausen i København for blandt andet at mødes med Kevin Magnussens forretningspartner Anders Holch Povlsen og nød besøget …

- Jeg har været dårligere steder. Men vi var også heldig med vejret, joker Steiner.

Magnussens fremtid afgøres i de kommende uger, lyder det fra Haas. Her forsøger vi at gøre status på Formel 1-sporten efter en hektisk sommer.

Med i bagagen fra hovedstaden var tilsyneladende ikke en underskrevet kørerkontrakt. Forventningen er imidlertid, at Kevin Magnussens fortsætter i teamet, mens der kun er sat spørgsmålstegn ved teamkammerat Romain Grosjeans fremtid.

Nøjagtig samme historie fortalte kørernes kropssprog på deres respektive pressebriefinger.

Kevin Magnussen gentog afslappet, at teamet har en option på ham, og han er glad for ikke at være en del af det vanvid, som silly season denne sommer efterhånden har udviklet sig til. Det bliver ikke en gentagelse af 2014 med McLaren og ingen plan B.

- Man lærer af sine fejl, og jeg prøver at undgå at lave den samme to gange. Jeg føler, at vi nogenlunde kan forudse, hvad der kommer til at ske denne gang. Det er lidt en anden situation, siger han til Ekstra Bladet.

- Med kontrakter er det altid kompliceret, selv om du er enig i 98 procent. De sidste to procent kan være svære. Jeg føler ikke, det er noget, vi stresser over, for det er der ingen grund til.

- Der er flere forskellige slags aftaler, man kan lave. Jeg vil ikke gå i detaljer, for det er ikke interessant, siger han.

Romain Grosjean var mere afmålt i sine svar. Franskmanden forventer at være i Formel 1 næste sæson, men kan ikke garantere det.

- Jeg ønsker at være her næste år. Det er det rigtige for min karriere, selv om jeg ved, at sæsonen ikke er gået så godt, som jeg ønskede. Jeg har lavet et par fejl, som jeg ikke burde, men har også kørt nogle gode løb - ikke mindst de seneste to, ligesom Østrig var godt. Forhåbentlig er vi snart tilbage til normale tilstande, og så vil der ikke være så mange spørgsmål, siger Grosjean.

Trods dom i manager-strid: Skjult sejr til Kevin

Dommen er faldet: Kevin lider kæmpe tab i millionstrid med manager

Se også: Rival ærgrer sig over Kevins tankegang: - Det skader sporten