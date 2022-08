Haas blev slagtet på langsiderne

SPA (Ekstra Bladet): På startgridden før Belgiens Grand Prix lød et ydmygt ønske om, hvordan blot et enkelt point ville være godt for moralen på Haas-teamet.

Men for tredje løb i træk trak både Kevin Magnussen og Mick Schumacher nitter. I en opvisning fra Max Verstappen (Red Bull) sluttede de nummer 16 og 17 af de 18 biler, som gennemførte.

Alligevel var Kevin Magnussen ved nogenlunde godt mod, da han gjorde status.

Trods resultat var Kevin Magnussen ved nogenlunde godt mod. Men han glædede sig meget til næste weekends løb i Holland. Foto: Jan Sommer

Kampen om point var tættere på, end resultatet umiddelbart antyder.

- Farten var der ikke rigtigt. Men den næste gruppe biler var ikke så langt fremme, og der var point til de forreste af dem, sagde den 29-årige dansker efter løbet.

- Jeg sluttede 16’er, og der er aldrig godt at være i den tunge ende, men det ville ikke have krævet så meget mere fart at have kæmpet med om point i den næste gruppe.

- Vi ser videre mod det næste løb og forhåbentlig vil Zandvoort som bane passe os bedre, konstaterer Magnussen.

Den bagerste i næste gruppe var McLarens Daniel Ricciardo, som sluttede otte sekunder foran den bedste Haas.

Kevin Magnussen startede 12'er, men formåede kun at avancere på de første omgange. Derefter gik det baglæns. Foto: Jan Sommer

McLaren havde også et forfærdeligt løb i begge sider af garagen og tabte terræn i kampen om fjerdepladsen i konstruktør-VM mod Alpine.

Trods de nul point holder Haas fast i sin syvendeplads i konstruktør-VM.

Både McLaren og Haas havde samme problem på Spa-Francorchamps. For meget luftmodstand kostede mere tid på banens ekstreme langsider, end der kunne hentes i den langsommere anden sektor.

Mick Schumacher konstaterede efterfølgende:

- Vi manglede den topfart, som gjorde det svært at beholde positionen eller bevæge sig fremad. Det handlede om at begrænse skaden. Vores bagvinge er bare den smule større end de andres.

Kun til start kunne Haas-duoen følge med. Som DRS kom i spil, var de let bytte på langsiderne. Foto: Jan Sommer

For Frederik Vesti i Formel 2 var det også en skrækkelig weekend i Belgien.

Den danske Mercedes-junior scorede efter stærke løb i Frankrig og Ungarn ingen point og faldt tilbage til niendepladsen i mesterskabet.

HER KAN DU LÆSE et større interview med Günther Steiner, hvor Haas-bossen forholder sig til en række tvivlsomme beslutninger i denne sæson, og hvad der kræves for at nå næste niveau.

