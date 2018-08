Haas blindt ind til kval efter dum Mercedes-bommert

SPA (Ekstra Bladet): Formel 1-kørere skal holde øje med deres små spejle, men deres ingeniører har også som vigtig opgave at fortælle, hvad der kommer bagfra.

Det glemte Valtteri Bottas løbsingeniør fuldstændigt under tredje træning før Belgiens Grand Prix. Så finnen trak til siden, ligesom Stoffel Vandoorne kom susende bagfra efter Eau Rouge.

- Hvad fanden laver den Mercedes, råbte belgieren over radioen efter en snurretur i græsset.

Det røde flag, mens hans McLaren blev fjernet, kostede dyrebar træningstid.

Halvdelen af kørerne - heriblandt Haas-duoen - nåede ikke at få sat en tid på supersoft.

Kø ved pitudgangen før træningen blev genoptaget med to minutter tilbage. Foto: Sam Bloxham/LAT Images/REX/All Over Press

Derfor kan træningstiderne ikke bruges til det store, og det er umuligt at spå om, hvorvidt Haas har løst de problemer, de havde med bilens balance fredag, når de kørte med minimal brændstof.

Træningen blev genstartet med to minutter igen, så kun enkelte nåede at komme rundt til en flyvende omgang.

Der venter Valtteri Bottas en tur ned til dommerne, men finnen starter uanset hvad bagerst på grund af en motorstraf. Det samme gør Nico Hülkenberg, hvilket kan blive udslagsgivende for Haas.

Finnen slap med en reprimande, hvilket er den mildeste straf i regelbogen. Han troede, at Vandoorne lå længere tilbage, end tilfældet var og tog det fulde ansvar for situationen.

Se også: Håndsrækning til Haas: Straf hjælper Kevin

Grim overraskelse for Haas inden kvalen

For det tyder på, at Q3 kunne være uden for rækkevidde under normale forhold. Især Force India er meget stærke på denne bane.

Da Bottas og Hülkenberg næppe kører fuld gas under hele tidtagningen, bliver det lidt nemmere at komme i top ti.

Følg kvalifikationen til Belgiens Grand Prix live på ekstrabladet.dk fra klokken 15.00

Skør F1-sommer buldrer videre: Her er de næste skridt i transferkabalen

Haas-chef hæver stemmen: Folkens, vi er ikke inkompetente