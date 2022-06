Haas-boost forsinket: Udsætter opgraderinger

Først var der tale om Silverstone, siden Paul Ricard, men nu er Ungarn målet for Haas-teamets store opgradering

Som Ekstra Bladet skrev tidligere på ugen havde Haas-teamchef Günther Steiner sat spørgsmålstegn ved, om teamet nåede at få sin store opgraderningspakke klar til før Formel 1’s sommerferie.

Den tekniske ledelse afventede testresultater fra indeværende uge, før man kunne vide sig sikker.

I Canada bekræftede han det forsinkede boost til VF-22’eren.

Senest var målet Frankrigs Grand Prix sidst i juli, men målet har rykket sig endnu en uge.

- Det ligner Ungarn, sagde Steiner, hvilket er sidste løb før Formel 1’s tvungne sommerferie.

- Vi har taget et skridt bagud, fordi vi ønskede at tjekke noget andet i vindtunnellen. Lige nu er vi på fuld damp i produktionen mod Ungarn. Det er målet. Vi prøvede at gøre det hurtigere.

Teamet har foretaget mindre justeringer i første del af sæsonen, men har først og fremmest arbejdet med at finde mere ydelse i den forholdsvis veludviklede bil - sammenlignet med flere rivaler - som de stillede til test med.

I løb 13 af sæsonens 22 kommer så endelig den første store opgradering.

- Forhåbentligt er det et stort skridt i performance. Og I vil se forskellen, siger Haas-chefen.

