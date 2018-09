Haas-boss afviser Mercedes-talenter: Vi tænker på os selv

Kørerkabalen til 2019-gridden i Formel 1 er næsten faldet på plads. Selv om der på papiret stadig er helt åbent hos Haas, Force India, Toro Rosso og Williams er virkeligheden en anden.

Fokus i paddocken retter sig især mod fremtiden for Esteban Ocon og til dels den førende i F2-mesterskabet, George Russel. Begge er medlemmer af Mercedes' talentprogram, hvilket ikke er nogen fordel lige i øjeblikket. For i modsætning til Ferrari og Red Bull råder Mercedes-teamchef Toto Wolff ikke over et B-team eller et kundehold, hvor han uden videre kan placere et talent.

Hos Ferrari-teamet Haas er døren lukket.

- Du overvejer dem (Ocon og Russel), fordi de er gode kørere. Men vi skal også tænke på os selv. Problemet ligger hos Mercedes, som råder over for meget talent. Men hvorfor skal det være et problem for os andre?

- Det er positivt problem at have, men efter min mening må de selv finde en løsning på det, sagde Günther Steiner på sit pressemøde i Sochi før weekendens grandprix.

Mercedes nægter at løse Esteban Ocon fra sin kontrakt, for franskmanden har kurs mod fabriksteamet; formentlig allerede fra 2020 i stedet for Valtteri Bottas. I Rusland fortalte Ocon, at der foregår forhandlinger med Williams, og at teamet er hans eneste chance for et sæde næste år.

- Det tror jeg, bekræfter han.

Farvel og tak til Formel 1 for denne gang. Sådan er udsigten for Esteban Ocon. Franskmanden vender dog højst sandsynligt tilbage i 2020. Foto: AP

Hos Ocons nuværende team er kørerne endnu ikke officielt bekræftet, men det vil være en sensation, hvis ikke sæderne går til Lance Stroll - søn af Force Indias nye ejer - samt Sergio Perez, hvis mexicanske sponsorer lægger en anseelig portion pesos hvert år.

Williams har brug for penge og kræver efter Ekstra Bladets oplysninger 20 millioner dollar og dermed gratis motorer for at tage en Mercedes-kører - uagtet deres ubestridte talent.

Hvilket Wolff ikke er meget for at betale. Dermed har Ocon kurs mod en bænkeplads i 2019 og en rolle som Mercedes-tredjekører. For eksempelvis russerne Sergej Sirotkin og Artem Markelov har så store sponsorer.

Kevin-fremtid på plads til Japan

Annonceringen af næste års Haas-kørere kommer senest til Japans Grand Prix om godt en uge, lovede Günther Steiner i Rusland.

Som det har været tilfældet, siden Romain Grosjean fik rystet sin forfærdelige sæsonstart af sig, er forventningen, at teamet fortsætter med sin nuværende opstilling.

Teamchef Günther Steiner siger:

- Siden Romain fandt nøglen, som han selv siger, har han præsteret ret godt. Han er tilbage, hvor han var før. Han var her fra begyndelsen og tog en risiko med sin karriere ved at komme her, for han kendte os ikke. Jeg synes, vores forhold er godt, og hvad end der sker, vil vores personlige forhold forblive intakt. For vi har det godt sammen. Vi er i vores tredje sæson og kæmper om fjerde-femtepladsen. Hvad mere kan man forvente?

Kevin Magnussen glæder sig også til, at der bliver sat punktum for silly season-snakken.

- Ja, det er lidt kedeligt, men de vil annoncere begge kørere samtidigt. Det respekterer jeg, sagde han i Rusland.

