Haas-boss bekræfter: Kevin kører i 2020

Tre kørere bejler til Romain Grosjeans sæde, mens Kevin Magnussens kontrakt løber endnu et år, bekræfter Günther Steiner for første gang

SPA (Ekstra Bladet): Første dag tilbage efter Formel 1’s tvungne pause, og sommerens 'silly season' blev pludselig konkret.

Minutter efter Mercedes annoncerede Valtteri Bottas som makker til Lewis Hamilton i 2020, bekræftede Günther Steiner over for blandt andre Ekstra Bladet, at Kevin Magnussen fortsætter på teamet, mens flere er under overvejelse til det andet sæde.

- Kevin har en kontrakt, fastslår Haas-teamchefen.

Det er ingen nyhed for Ekstra Bladets læsere, som skrev den historie under sidste års grandprix i Rusland, da begge kørere blev forlænget. Men det er første gang, at Günther Steiner har villet bekræfte oplysningen til citat.

Tre kørere har været og er i betragtning til det andet sæde: Romain Grosjean, Esteban Ocon og Nico Hülkenberg.

- Som jeg har sagt før. Når dominoerne begynder at falde, vil det udløse, hvad der ellers sker. Vi er der næsten. Vi beslutter snart, hvad vi gør. Jeg vil bruge noget tid med Gene i næste uge, og det har hele tiden været planen, at teamet omkring Spa og Monza beslutter sig, siger Steiner.

- Markedet er ikke så komplekst. Der er to-tre muligheder derude, og så ser vi, hvad vi gør.

Med forventningen om at Esteban Ocon senere torsdag - eller i hvert fald i denne weekend - præsenteres som ny Renault-kører, er Nico Hülkenberg til oplagte alternativ til Romain Grosjean.

Debriefing fra Sochi: Detaljen Haas-bossen tier om

Haas-bossen bekræfter interessen i den 32-årige tysker.

- Vi har altid ønsket os kørere med erfaring, så selvfølgelig er der interesse (i Hülkenberg); det er der i Ocon, men det er der også i Romain. Vi skal beslutte, hvem det bliver. De er de tre med erfaring. Jeg kan ikke se andre med erfaring, som er på markedet.

Største hurdle vil blive Hülkenbergs økonomiske krav.

‘Suck my balls’-episoden for tre år siden, og kemien mellem tyskeren og Kevin Magnussen spiller ingen rolle.

- Selv uden historik kører vi ind i hinanden, så det skal vi nok håndtere. Jeg tænker ikke over det. Det handler om teamet. Vi er alle voksne, og det her er en forretning. Jeg er sikker på, at I har kollegaer, I ikke gider arbejde med. Man er nødt til at være praktisk, hvis det kommer så langt. Men det kommer ikke til at påvirke beslutningen. Sker det, er det deres problem og ikke vores.

Kevin Magnussen på gridden sammen med Gene Haas og sin personlige træner Thomas Jørgensen. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Teamchefen har sammen med teamejer Gene Haas brugt noget af sommerpausen for at diskutere mulighederne: Stabilitet kontra nyt blod.

- Vi er nødt til at bringe teamet fremad, så vil et kørerskift hjælpe eller ej? Næste gang må jeg invitere dig med, så du kan lytte med, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet, som ville elske, hvis det ikke var en joke …

Se også: Bossens dom over Haas-duo: - Han har den negative del

- Vi debatterer lidt af hvert for at se, om der er noget, vi ikke har tænkt på. Men beslutningen bliver ikke truffet ud fra matematiske modeller. Vi kender dem. Hvem der kan hjælpe teamet. Er det besværet værd, eller holder man status quo? Det er brede diskussioner, siger han.

Efter bekræftelsen af Valtteri Bottas ventes Renault at være næste team i rækken til at annoncere sine 2020-planer. Ikke kun pressen forventer snarlig afklaring.

- Jeg tror, der kommer flere annonceringer til eftermiddag. Men ikke fra os, siger Steiner.

Se også: Haas-eksperiment forbi

Se også: Mercedes har bestemt sig: Han får det andet sæde

Se også: Haas-joker i klemme

Løbsingeniør: Måtte knække koden til Kevin