Haas-boss: - Danskerne bør ikke være sure på mig

Romain Grosjean og Kevin Magnussen blev ofret for at holde Haas-teamet oven vande. Selv om Günther Steiner savner sine gamle kørere, måtte han træffe en nødvendig beslutning

MONZA (Ekstra Bladet): Forandringerne er til at få øje på teamet, som i fire år havde en særlig plads i danske motorsportshjerter.

Farverne på Uralkali Haas F1 Team er ganske vist de amerikanske, men nu arrangeret så de påfaldende ligner det russiske flag.

Efter fem sæsoner med Romain Grosjean og fire med Kevin Magnussen har oligarken Dmitrij Mazepin og sønnen Nikita gjort sit indtog, mens Mick Schumachers tilstedeværelse har øget interessen internationalt trods de pauvre resultater.

I kulissen er de fleste mekanikere og ingeniører de samme, mens der på enkelte områder er oprustet.

Ferrari-samarbejdet er tættere end nogensinde, italienerne har fået ret til at placere en kører hos Haas, ligesom Ferraris tidligere chefdesigner Simone Resta nu leder udviklingen af bilen til de omfattende regelændringer, som venter i 2022.

På broen står fortsat karismatiske Günther Steiner, som ikke alle hardcore Kevin Magnussen-fans er lige så glade for nu, som de var engang.

Men det er der ingen grund til, konstaterer den 56-årige italiener fra Sydtyrol.

Når to rookier i denne sæson triller rundt for sig selv håbløst efter resten af feltet, kan det udefra virke vanvittigt, at Günther Steiner sammen med Gene Haas valgte at droppe ikke en, men begge sine erfarne kørere.

Bilernes farver minder en del om det russiske flag. Foto: Charles Coates/Haas F1 Team

Imidlertid var det umuligt at beholde en af dem, hvis teamet skulle overleve og have penge til udviklingen af 2022-bilen.

- Jeg var nødt til at finde muligheder for at fortsætte teamet. Første fokus er ikke individet, men teamet. Mange familier er afhængige af det, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Det er umuligt at tro, du kan få det til at fungere ved tage for store risici. Så du er nødt til at træffe svære beslutninger. Selv hvis du ikke bryder dig om dem, og der ingen vrede eller utilfredshed var, så var det en forretningsbeslutning.

- Alternativet var, at vi ikke ville være her. Folk er nødt til at forstå, at det ikke ville have holdt Kevin i sædet. Hvis vi havde beholdt Kevin, men Haas opholdt med at eksistere, ville Kevin ikke have haft noget at køre i.

- Det kan være svært for folk, som ikke færdes her, at forstå. De tænker måske, at vi kunne have fundet en anden løsning, men de er ikke nemme at finde. Selv i Danmark tror jeg ikke, at penge gror på træerne …

- Jeg var nødt til at holde teamet i live og kunne ikke bare tro, at det hele blev bedre. For hvis det ikke blev bedre, ville Kevin have haft en kontrakt, men ingen bil. Hvad havde det hjulpet?

- Sammen med ham havde 300 andre mennesker mistet deres job. Det her var på bordet, og jeg var nødt til at tage et skridt tilbage for at kunne tage to fremad. Så danskere bør ikke være sure på mig mere, smiler Günther Steiner.

Oven på jubelåret 2018 handlede 2019-sæsonen meget om en designfejl af bilen, der påvirkede dækkene. 2020 grundet pandemien drejede sig kun om overlevelse. Og 2021 blev ofret på forhånd for at gå all-in på de nye regler til 2022-sæsonen.

- Meget har ændret sig. Vi kæmpede meget sidste år og vidste slet ikke, om vi ville eksistere nu. Løsningen var at tage to unge kørere. Da vi besluttede at blive i Formel 1, var tankegangen hele tiden, at vi skulle blive klar igen.

- Det vil vi forhåbentligt være næste år - inklusiv med kørerne - på samme niveau, som vores gamle kørere var på for nogle sæsoner siden.

Mick Schumachers tilstedeværelse har tiltrukket masser af opmærksomhed (og sponsorer) til Haas-teamet. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Steiner har rigeligt at se til for tiden med skærmydsler mellem Nikita Mazepin og Mick Schumacher på banen. Allersenest kørte de samme på Monza med straf til russeren, men sammenstød mellem de to har været hyppige henover sommeren.

Både det daglige arbejde og konflikter blev hurtigere løst, da Romain Grosjean og Kevin Magnussen sad i bilerne.

- Erfaringen gør forskellen, hvilket gør det nemmere at arbejde med dem, for de har set mere. Det er nemmere at forklare ting og nå beslutninger, konklusioner og enighed, siger Steiner.

- Med yngre kørere; ‘ja, jeg ved, hvordan det fungerer’ … nej, det gør du ikke. Du har en lang vej foran dig, og hvis du lytter til mere erfarne folk, lærer du.

- Så det er lidt sværere at håndtere de nye UDEN at sige, at de andre var lette at have med at gøre! Det tager bare lidt mere tid på de unge, siger Haas-bossen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forfærdeligt med Kevin i den bil

MONZA (Ekstra Bladet): Med en sæson ofret på forhånd kører den nuværende Haas-duo chanceløse rundt bagerst. Ikke meget resultatmæssigt ville have været anderledes, hvis det var Kevin Magnussen og Romain Grosjean, som sad i bilen.

For teamchef Günther Steiner ville det have været et grimt syn at se dem i VF-21’eren.

- De ville have haft det meget dårligt. Og det vidste jeg. Det var en af de andre grunde til beslutningen. Det er ingen grund til at have folk her, som er utilfredse, siger Günther Steiner.

For Nikita Mazepin er 2021 først og fremmest et læreår før 2022-sæsonen, hvor Haas forventes igen at være en del holdene, som kæmper om point. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- I det mindste kan de nye kørere lære Formel 1, og det giver noget spænding. Men hvis du har to kørere med fire-fem-seks år erfaring fra Formel 1, som du sætter ned i en bil som denne, hvor de intet har at kæmpe for, bliver du hurtigt demotiveret. Potentielt trækker du holdet med ned. Selv hvis du betalte dem for det.

- Jeg føler det selv. Hvis ikke 2022 ventede, ville jeg ikke ønske at lave sådan en sæson som et job.

- Savner du dem nogensinde?

- Med de to blev vi venner. Så jeg savner at have dem omkring som venner. Du kender dem, de kender dig og hinandens personligheder. Du kan sige ting til dem, som du aldrig kunne til folk, som ikke kender dig.

- Gennem vores op- og nedture lærte vi hinanden godt at kende. Jeg kan lide dem, så selvfølgelig savner jeg dem. Vi har ikke haft så meget kontakt på det seneste, for jeg har haft meget travlt.

- Især Kevin har måske haft bedre tid på det seneste, men så er han med familien. Romain har travlt med racing. Jeg skrev med ham kort på Spa. Men det ville være sjovt, hvis de kiggede forbi, siger Steiner, som altid ser både både Indycar- og IMSA-løbene på tv.

Günther Steiner holder stadig øje med, hvordan det går hans tidligere kørere. Teamchefen bor selv i North Carolina i USA. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Og han kan lide, hvad han har set.

- Vi har altid vidst, at de var ret gode kørere. Ellers ville vi ikke have haft dem her. De har bevæget sig ind i helt nye territorier og oveni hver især i hver sin retning.

- Jeg var glad på begges vegne, og begge har gjort det godt. Kevin er i en rigtig god bil og gør det godt sammen med sin teamkammerat.

- Romain har overrasket mig, for han er ved et lille hold, men har leveret positive resultater, hvilket jeg er positivt overrasket over, siger Haas-bossen.