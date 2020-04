Haas-boss er positiv: Juli-start realistisk

Glem alt om Formel 1-kalenderen, som den så ud. Coronapandemien har for længst spoleret, hvad der normalt er yderst fastlagte placeringer.

Det internationale motorsportsforbund, FIA, og F1’s ejere kæmper for at sætte en så omfattende kalender sammen som muligt med start lige så snart det er forsvarligt og praktisk muligt.

For at klemme udsatte løb ind, vil der skulle rykkes på den resterende kalender; alene af logistiske årsager.

Efter parternes telefonkonference med de ti teamchefer torsdag peger pilen mod en tidligere sæsonstart end umiddelbart forventet.

Allerede første weekend i juli på Red Bull Ring i Østrig - men uden tilskuere.

- Jeg ser det som en stor mulighed, og jeg tror, det er realistisk, at vi starter i juli. Ja, det er tidligt, men med uden tilskuere til en lukket event, så er det muligt, siger Haas-teamchef Günther Steiner til Ekstra Bladet.

Hvis Østrigs Grand Prix afvikles, bliver det uden det orange hav af Max Verstappen-fans. Foto: LISI NIESNER/Reuters/Ritzau Scanpix

- Jeg bider mest mærke i, hvad Østrigs vicekansler sagde forleden, hr. Koglor, og hvad Red Bull siger. At der er en stor sandsynlighed for, at vi begynder at køre igen i Østrig i juli.

- Jeg tror, de er klar til at åbne landet igen. Som industri skal vi nu bevise over for dem, at vi kan kontrollere, hvem som kommer der og have gode retningslinjer på plads, hvis der sker noget og så videre. Vi skal vise dem, at vi er tilliden værdig, at vi gør de rigtige ting, så vi kan komme tilbage til at køre racerløb.

- Der er mange detaljer endnu, men der gøres et stort stykke arbejde fra FOM (Formula One Group) for at gøre det så sikkert som muligt. 100 procent sikkert bliver det aldrig. Lige nu ville det være lyset for enden af tunnellen.

- Alle har været hjemme længe; de har set enhver Netflix-serie og alt på tv. Nu skal de have noget at se frem til. Hvis vi kan gøre det sikkert, går jeg ind for at tage dertil. Som racer kan jeg ikke vente med at komme i gang, siger Steiner.

Stopklodsen er EU-landenes rejserestriktioner, selv om forventningen er, at ingen europæiske Formel 1-grandprixer i år køres foran tilskuere.

Men Formel 1 har også slået fast, at man ikke starter, før sæsonen for alvor kan gå i gang. Man ønsker ikke at afvikle et enkelt eller to løb for så at tage en længere pause igen.

