Haas-boss fnyser af Alonso: Det var bullshit!

HUNGARORING (Ekstra Bladet): Ingen besøg hos dommerne denne weekend og et begivenhedsløst grandprix for Haas i Ungarn, som sluttede med point til begge kørere.

Så teamchef Günther Steiner var en glad mand.

Men han var ikke glad for ENDNU en gang at skulle lægge ører til Fernando Alonsos brok. På Silverstone for to løb siden gik det ud over Kevin Magnussen.

Her kiggede dommerne slet ikke på situationen.

I Ungarn anklagede den spanske verdensstjerne Romain Grosjean for at overhale ham for tidligt, da en virtuel safetycar sluttede.

Alonso fik dog ikke medhold i 37 års fødselsdagsgave.

- Det var bullshit! Og det må I gerne citere mig for, siger Günther Steiner.

- Alonso prøver på det hele tiden, men stewards får vist også nok af det.

Fernado Alonso var igen godt i gang på radioen med at lægge pres på dommerne - uden held. Foto: AP

I teamets korte levetid har Haas-kørere og teammanager Pete Crolla tilbragt for meget tid hos dommerne. Men det spiller ikke nogen rolle i denne beslutning, mener teamchefen.

- Vi gjorde ikke noget forkert, så hvorfor skulle de lade os slippe billigere? Det var en sort-hvid-beslutning. Det var ikke et spørgsmål om en vurdering, men et spørgsmål om timing. Hvornår overhalede han?

Til gengæld vil Steiner ikke modsige, at topholdene lader til at slippe billigere. Noget kunne tyde på, at stewards generelt holder mere igen med straffe, hvis man sidder i enten en Mercedes, Ferrari eller Red Bull.

- Måske, jeg har ikke bevis for det. Hvis jeg havde, ville jeg sige det.

Mercedes’ Valtteri Bottas fik dog ti sekunders tidsstraf og to hak i licensen for et hovedløst forsøg på overhaling af Daniel Ricciardo sidst i løbet.

