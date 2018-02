Haas-boss: Her er vores største udfordring i 2018

Kevin Magnussens team havde i 2017 et problem med bilen, som påvirkede dækkene og gjorde kørerne ude af stand til at præstere, forklarer teamejer Gene Haas - det skal løses til den nye sæson

Besøget på Red Bull Ring i Østrig sidste år forbilledligt; hvis man lige ser bort fra den detalje, at defekter på Kevin Magnussen racer sendte den ud af både tidtagning og løb.

Men her var Haas F1 Team mest konkurrencedygtige i forhold til konkurrenterne hele året. De ankom med det rigtige setup og blev kun stærkere, som træningerne skred frem.

Sådan var det for sjældent i det unge teams 'svære' anden sæson.

- Første år var vi ekstremt heldige med at gøre det så godt, som vi gjorde, for i det andet var der mange løb, hvor vi bare følte os fortabt. Man skulle tro, at vi var blevet bedre til anden sæson, men for mig føltes det som om, vi rent faktisk var blevet dårligere, og det blev mere tydeligt, hvad vi skulle gøre for at finde ud af, hvad der manglede, siger teamejer Gene Haas i et langt optaktsinterview til 2018-sæsonen.

Med den nye generation biler og dæk var det begrænset, hvor meget data fra debutsæsonen som kunne tages med ind til andet år. For ofte oplevede Haas-teamet i fjor, at de blev langsommere, som træningerne skred frem.

- Wow, hvad misser vi her? Vi spurgte os selv: Er det på grund af køreren, er det på grund af bilen, er det på grund af dækkene?

- Vi tror, vi kan fastslå, at det er et problem med bilen, som påvirker dækkene og gør kørerne ude af stand til at præstere, siger Haas-bossen.

Gene Haas (midten) i samtale med sin teamchef Günther Steiner (t.v.) og teamchefen for samarbejdspartneren Ferrari Maurizio Arrivabene. Foto: imago/Crash Media Group/All Over Press

Før han taler placeringer i konstruktør-VM eller gentager podiedrømme, er det 2018's største udfordring at få styr på forståelse af bilen og få dækkene til at fungere optimalt.

- Vi skal løse disse tekniske problemer, som holder os tilbage. Dæk er det største problem, fordi du er nødt til at holde dem inden for bestemte temperatur-områder. Hvordan du holder dem derinde kommer an på, hvordan du håndterer downforce (vejgreb), vindmodstand, og hvordan du glider på dækkene.

- Dækkene er meget følsomme over for downforce, overophedning og skridning, men for at få dem til at fungere optimalt, skal du have det rigtige chassis og den rigtige aerodynamik. Hvis det ikke fungerer korrekt, bliver bilen meget svær at kontrollere for kørerne. Du kan ikke forvente, at de kompenserer for en bil, der ikke er i stand til at holde fast i banen.

Konkurrencen skærpet i midterfeltet

- Det overraskende faktum er, at disse meget, meget små forskelle på bilerne fuldstændigt kan ændre, hvordan den kører. Vi taler ikke meget. Hvis dækkene ryger et par grader ud af deres arbejdsvindue, ændrer de sig fuldstændigt. Hvordan får du dem så tilbage? De store teams er meget opmærksomme på sådanne ting, og de bruger en stor del af deres tid og indsats på at sikre, at dækkene er, hvor de skal være, siger Gene Haas.

Et af teamejerens højdepunkter var Monaco, hvor det trods en punktering til Kevin Magnussen lykkes at score point med begge biler - for første gang i teamets historie. Foto: LAT/Haas F1 Team

- Første år var et læreår. I det andet år forstod vi meget bedre, hvad vi manglede, og midt på året stod det klart, at vores biler ikke var gode nok til at være konkurrencedygtige. Nogle steder var de hurtige, men ikke på andre, så spørgsmålet var: Hvorfor, og hvad gør vi ved det i fremtiden? Og det er omdrejningspunktet for fremtiden. Hvordan vi løser det.

Samtidigt er konkurrencen blandt de F1-teams skærpet.

- Første år så det ud til, at flere teams havde udfordringer. I andet år havde mange af dem løst deres problemer og blev pludselig meget hurtigere. Da vi startede, var der fire til fem sekunder fra top til bund. Nu er der tre. Feltet samler sig, og alle bliver bedre, konstaterer Gene Haas.

Hvad var højdepunktet i 2017? - Vi havde to løb, hvor vi scorede point med begge biler - Monaco og Japan. - De var gode, og jeg håbede, at vi kunne have gjort det bedre mod slutningen af året, men i sidste ende gjorde vi ikke. Jeg føler, vi endte ti point fra, hvor vi skulle have været, men det bragte også fokus på de områder, vi har behov for at arbejde med, siger Gene Haas. Vis mere Luk

