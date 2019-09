Haas-boss i forsvar: Taktikken var rigtig

To gange safetycar i Singapores Grand Prix gjorde ondt på Kevin Magnussens løb, men teamet kunne ikke have gjort meget anderledes, fastholder Günther Steiner

SINGAPORE (Ekstra Bladet): På allerførste omgang af Singapores Grand Prix punkterede Renaults Nico Hülkenberg. Da tyskeren havde allermest brug for det, sendte sammenstødet mellem George Russell og Romain Grosjean en safetycar på banen.

Endnu et crash lidt senere gav optimale forhold for tyskerens angreb. Som han strøg gennem feltet fra en håbløs position til niendepladsen, sad mange danske Kevin Magnussen-fans og bandede Haas-strategen væk.

Men der er en god grund til, at ingen af de ti biler, som befandt i pointene valgte at pitte ved den første safetycar.

For selv på friske dæk er det uhyre svært at overhale i Singapores gader. Havde man en spåkugle, der garanterede endnu en safetycar lidt senere, ændrer situationen sig. Sådan en findes dog ikke på pitvæggen.

- Du kan intet gøre. Du spiller spillet. Jeg synes, vores strategi var god. Uden safetycar er vi komfortabel otter. Vi sidder og kigger på, hvor man ville komme ud i trafikken (hvis man pitter). Og vi vandt et par positioner ved at gøre, som vi gjorde, fordi de andre sad fast, siger Steiner til Ekstra Bladet.

- Du ved ikke på forhånd, at der også kommer en anden safetycar. Så Nico (Hülkenberg) var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Han havde desperat brug for friske dæk, og så kommer der en safetycar. Forårsaget af hvem? Os!

- Men sådan er racing.

En plasticpose i Kevin Magnussens frontvinge senere, og Haas forlod endnu et løb med tomme lommer.

- Jeg tror, vi fik det bedste ud af, hvad vi har. Vi havde to meget dårlige løb på Monza og Spa, hvor alle kunne overhale os. Her kunne vi kæmpe.

- Det er opmuntrende. Men vi er klar over, at det næste løb ikke nødvendigvis bliver på samme måde, siger teamchefen.

Allerede næste weekend køres der i Rusland. Her var det planen at benytte en slags ny hybrid af Haas-raceren, som mikser de forskellige specifikationer, men minder mest om den oprindelige bil fra Melbourne.

Romain Grosjean skiftede til den lørdag i Singapore, og fra Sochi kan Kevin Magnussen gøre det samme. Danskerens stærke løb gør dog ikke situationen nemmere.

- Vi er nødt til at analysere begge biler, for Kevins var ikke langsom. Lige nu er planen at gå tilbage til den specifikation, som Romain brugte. Men det har hele tiden været planen, siger Steiner.

