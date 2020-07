Haas-boss opmuntret: Kevins feedback giver håb

Sidste år kvalificerede Haas-kørerne sig ofte i top ti. Australien, Bahrain, Spanien, Monaco og Østrig bød på decideret fremragende tidtagninger.

Så gode bliver de ikke i denne sæson.

Det erkendte teamchef Günther Steiner allerede efter kvalifikationen til Østrigs Grand Prix.

Også at der venter en svær sæson, hvor rivalerne har taget store skridt frem, og pengene til udvikling som følge af coronakrisen er små.

Men trods to udgåede Haas-racere i premieren var der glimt af håb i holdets debriefing, fortalte Günther Steiner, da Ekstra Bladet talte med ham søndag aften.

Faktisk kan han ikke vente med at køre løb nummer to på samme bane.

- Jeg tror stadig, at vi kan få mere ud af det her. Derfor er jeg positiv og med de kommentarer især Kevin kom med i dag, er jeg faktisk ikke så bekymret for at køre her. Lige nu er jeg temmelig glad for, at vi bliver her og prøver at få mere ud af det, siger Haas-teamchefen.

- Farten i racetrim så acceptabel ud. Godt er et stort ord, men jeg tror ikke, at det var dårligt. Og Kevin var nødt til at spare bremser meget tidligt, fordi vi tidligt kunne se, at de var for varme. Det hjælper hverken performance eller omgangstider.

- Kevin var gladere for bilen, end Romain var. Vi skal bygge på det og få sluttet løbet. Det lader til, at vi kan konkurrere med dem omkring os. Se hvor Alfa Romeo endte; det ville have været en god placering for os, siger Günther Steiner med henvisning til Antonio Giovinazzi.

Kevin Magnussen var gladere for, hvordan VF-20'eren opførte sig i løb end teamkammeraten Romain Grosjean. Det giver håb hos teamchefen Günther Steiner, som teamet går en svær sæson i møde. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Italieneren kunne ikke fange Haas’ dansker i første del af løbet og sluttede alligevel nier.

Udfordringen for Haas fra sæsonstart er at finde den rette balance mellem topfart og mængden af downforce, der køres med. I Østrig stod bremserne af, fordi de blev for varme.

- Bremser er altid en udfordring her, men vi forventede ikke, at den var så stor. Jeg tror, vi var for aggressive med ikke at køle dem.

- De har en dynamisk indflydelse på bilen, så man forsøger at køle dem så lidt som muligt. Man prøver at beregne, hvor meget man har behov for, og selvfølgelig prøver man at gå til grænsen, men man prøver ikke at gå over den.

- Normalt burde det ikke være et problem, men jo mere man køler, desto mere aerodynamisk performance mister man. Vi tog ikke unødvendig risici, for vi troede ikke, det ville være så slemt, siger Steiner.

Holder vejrudsigten stik, bliver det ikke samme problem næste weekend, for her loves der regn i stedet for varm østrigsk sommer.

Teamet må arbejde med, hvad de har. For der er ingen planlagte opgraderinger af bilen, og de kommer ikke på tale, før det ligger klart, hvor mange løb kalenderen består af, og hvad sportens indtægter bliver i 2020.

- Jeg kender stadig ikke budgettet for i år, og før jeg gør det, træffer jeg ingen beslutninger. Jeg tror stadig på, at det er mest potentiale i at arbejde med, hvad vi har i stedet for at fokusere på opdateringer uden at forstå udgangspunktet. Så det fortsætter vi med, før jeg ved, i hvilken retning denne sæson går, siger Haas-teamchefen.

Det lærte vi af premieren Ferrari er på spanden: Charles Leclercs andenplads var held og ikke et udtryk for italiensk styrke. I Østrig var de på niveau med McLaren og Racing Point, hvilket er et kæmpe skridt bagud. Teamchef Mattia Binotto indrømmede efterfølgende, at de mangler et sekund: Syv tiendedele af dem fra manglende tophastighed og en svagere motor, hvilket også gør ondt hos kunderholdene Alfa Romeo og Haas. Motorudviklingen er mere eller mindre frosset nu, så der kommer ingen kvantespring på den front. McLaren er genopstået : Lando Norris overraskede i kvalifikationen med sin fjerdeplads og scorede fortjent karrierens første podie. Det bliver ikke sidste gang i denne sæson, at en McLaren-kører står der. Mercedes vinder sikkert: Forrest ligner det desværre et VM-opgør mellem kun Valtteri Bottas og Lewis Hamilton. Max Verstappens Red Bull som nærmeste forfølger er næppe stærk nok til at kunne udfordre om titlen. Vær realister, Haas-fans: Haas-raceren er markant bedre end sidste år, men ikke i nærheden af at kunne toppe midterfeltet. Et realistisk mål for teamet er at slå Williams samt Alfa Romeo og ende konstruktør-VM som ottere. Et fantastisk resultat vil være at slå Alpha Tauri og bliver syvere. Sådan ligger landet …

