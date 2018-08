Haas-boss overrasket over Hülkenberg-straf

MONZA (Ekstra Bladet): Haas-teamet har en vis erfaring med besøg hos dommerne OG vrede fra Fernando Alonso. Sidste weekend på Spa var det i stedet en ‘god bekendt’ af teamet, som spanieren lod ederne flyde over.

Startcrashet kostede ikke et løbs karantæne, som McLaren-stjernen agiterede for. I stedet venter ti strafplaceringer til startgridden på Monza plus tre hak i licensen.

Haas-teamchefen holder sig sjældent tilbage, når gælder stewards. Søndagens dom kom bag på ham.

- Helt ærligt. Og det her vil du ikke høre ofte fra mig, men jeg var overrasket over, hvor streng den var. Jeg havde forventet fem strafplaceringer, men ikke ti, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Jeg klager ikke over det, men jeg var lidt overrasket. Hverken positivt eller negativt. Havde du spurgt mig før, ville jeg have sagt, at den ville udløse tre eller fem placeringer.

- Det var ingen ond hensigt fra ham. Han fejlbedømte en situation. Jeg forsvarer ham ikke; Nico har ikke behov for, at jeg kommer ham til forsvar, men det kom bag på mig, siger Steiner.

Nico Hülkenberg får svært ved at komme fra Italien. Han starter bagerst. Foto: Jan Sommer

Kevin Magnussen frabed sig at kommentere strafudmålingen. Danskeren virkede dog ikke synderligt imponeret over tyskeren, som forklarede sin brøde med, at bilerne i den tunge trafik lige efter en start mister meget aerodynamisk downforce. Egentlig er de designet til at fungere optimalt i fri luft. Hvorfor man nemmere risikerer at misse sit bremsepunkt.

- Med mange så mange biler foran. Hvis du kunne se luftstrømmene, ville der være meget turbulens, så selvfølgelig har du mindre greb. Intet nyt i det, konstaterer danskeren.

Tyskeren udnytter straffen til at tage endnu en ny Renault-motor, så Italiens Grand Prix er for anden unge i træk en oplagt mulighed for Haas til hale ind på franskmændene i konstruktørmesterskabet og for Kevin Magnussen til at sætte sig på syvendepladsen i den individuelle stilling.

I Belgien havde Haas-teamet lidt udfordringer med deres opdatering til baner, hvor det gælder om at mindske luftmodstanden for at øge topfarten - også selv om det koster i svingene. Ingeniørerne er dog overbevist om, at den er et skridt i den rigtige retning, så det nye gulv bliver brugt i begge sider af garagen fra starten af weekenden.

Som altid var Monza pakket med fans - allerede om torsdagen. Foto: Jan Sommer

Om det er nok til at toppe midterfeltet er det store spørgsmål.

Kevin Magnussen tvivler:

- Jeg tror, Force India vil være meget stærke her. Denne type bane er deres favorit, siger danskeren.

