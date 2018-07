Haas-boss slår fast: - Det her må IKKE ske igen

- Det er så svært med interne regler i starten. Den eneste er: Gør ikke noget dumt. Gør ikke noget, som kompromitterer teamet, for vi har allerede mistet for mange point, siger teamchef Günther Steiner

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): Gør ikke noget dumt, som koster point teamet point.

Reglen giver egentlig sig selv, men ikke desto mindre måtte Günther Steiner understrege den, efter Storbritanniens Grand Prix, hvor det utænkelige skete hos Haas.

Fra en optimal startposition ved siden af hinanden i fjerde startrække bremsede Romain Grosjean rigeligt sent og understyrede ind i sin teamkammerat.

Hvilket ødelagde begges og ikke mindst teamets løb.

Trioen havde torsdag i Tyskland endnu ikke debatteret situationen i samme lokale, men Haas-teamchefen har ingen planer om at indføre særlige regler, ligesom man senest har set hos Mercedes og Force India.

- Det er så svært med interne regler i starten. Den eneste er: Gør ikke noget dumt. Gør ikke noget, som kompromitterer teamet, for vi har allerede mistet for mange point, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Ikke meget skete bagefter. Vi kom til den konklusion, at det her må IKKE ske igen. Vi kan ikke smide point væk i første sving, når vi ikke er i fare for at blive overhalet bagfra, siger han.

Ingen af kørerne havde den store lyst til at kommentere sammenstødet.

- Alle var skuffede over resultatet, fordi vi vidste, at vi kunne have gjort det bedre. Jeg tog føringen med en undskyldning til alle, selv om jeg ikke havde set situationen på tv. Men det gør ingen forskel. Teamkammerater bør ikke ramme hinanden. Det skete. Vi er videre nu, siger Romain Grosjean.

I Tyskland var humøret noget bedre hos Kevin Magnussen, end lige efter grandprixet på Silverstone var slut. Foto: imago sport/All Over Press

Kevin Magnussen startede forrest af Haas-duoen og havde retten til svinget. I minutterne efter løbet var han godt tosset på sin teamkammerat, men anlagde den diplomatiske tone i Tyskland.

- Der er ingen grund til at skyde skyld på nogen. Situationen er ligetil. Vi har en god bil og skal ikke spilde flere point. Hvad der skete, sker forhåbentligt ikke igen.

- Som team er vi ret åbne og i stand til at komme hurtigt videre. Men ingen er glade for det. Jeg var stadig i stand til at score point, men kunne have scoret flere, siger danskeren.

Det eneste, Günther Steiner ønsker sig i Tyskland, er en weekend, hvor hans kørere holder sig fra hinanden og fra at begå fejl. Foto: Mark Sutton/Sutton Images/REX/All Over Press

Dommerne kiggede ikke på situationen, hvilket han har det fint med.

- Stewards har en afslappet holdning til den første omgang og starten, hvilket jeg synes er fair nok. Bilerne ligger tæt, og i beskidt luft er det nemt at miste downforce og låse et hjul. Man skal bare være ekstra forsigtig, når ens teamkammerat er på ydersiden, konstaterer han.

