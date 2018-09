Haas-boss står fast: Vi holder os fra galskaben

MONZA (Ekstra Bladet): Med grandprixer to weekender i træk har der ikke været tid til at fikse de sidste kontraktdetaljer hos Haas, men teamet er meget tæt på at offentliggøre, hvem der kører for årets Formel 1’s overraskelse i de kommende sæsoner.

Så teamchef Günther Steiner mødte op på Monza uden nyheder.

Alligevel formåede han at svare en smule anderledes på det samme spørgsmål, som han får stillet hele tiden …

Kørermarkedet har været lidt af en thriller med en række overraskende transfers. Rokaderne har dog ingen påvirkning haft på beslutningerne hos Haas-ledelsen, eller hvem de kigger på.

Der har ingen dominoeffekt været trods aktiviteten mellem Red Bull, Renault og McLaren, fastholder Steiner, ligesom Ferraris tøven ifølge teamchefen heller ikke har haft indflydelse.

- Jeg føler mig rigtig godt tilpas. Det er svært at forklare, hvordan vi har det, men vi tager ikke del i al galskaben. Vi er et godt sted. Og jeg vil elske at annoncere i dag, hvem vi har, men der mangler bare et par småting, siger han.

- Vi er i en god position, hvad kontrakter angår. Og jeg føler mig sikker på, at vi har to gode kørere næste år. Normalt er man i den situation. Hvem kan jeg få?

- Mange har henvendt sig, og jeg respekterer dem alle for at gøre det. Kørermarkedet er ved at falde på plads.

Køreren, alle har travlt med at finde en plads til, efter Lawrence Stroll har overtaget Force India, er Esteban Ocon. Men den Mercedes-støttede franskmand ender ikke hos Haas.

- Vi har en god partner i Ferrari. Jeg har respekt for Ocon, han er en dygtig kører, men hvorfor skulle vi gøre det? Vi kunne rode os ud i noget kontroversielt. Vi kunne tage ham, men måske beslutter vi IKKE at tage ham. Ingen fortæller os, hvad vi skal gøre, siger Steiner.

I stedet nævnes Charles Leclerc ofte som potentiel afløser for Romain Grosjean, hvis ikke monegaskeren bliver forfremmet til Ferrari.

Før sin fornemme rookie-sæson har Leclerc også en fortid som testkører for Haas.

- Der findes et par kandidater derude, som endnu ikke har et sæde. Der er ikke mange. Han er naturligvis en af dem, men jeg ved ikke, hvad han gør til næste år. Jeg har ingen information om hans kontraktsituation hos Sauber, om han bliver hos dem, eller han skal til Ferrari.

- Charles gør det godt og har hævet sit niveau. Sidste år var vi betænkelige over at tage en rookie, men den prøve har han bestået.

Forløbet henover sommeren har været noget nemmere for Günther Steiner og Gene Haas, end da de i 2015 skulle finde erfarne kørere til det debuterende team.

- I begyndelsen var det svært at finde nogen, som ville køre for os, og nu ønsker en del at køre for os af åbenlyse årsager, så det er ændret.

- Jeg mister ikke søvn over frygt for ikke at have to gode kørere til næste år; for det har vi allerede nu. Alt er godt, siger Haas-bossen.

Sammenlignet med 2014 og 2016 virker Kevin Magnussen også utrolig afslappet omkring situationen.

- Erfaring spiller ind, og man bliver lidt mere hærdet, når man har prøvet det en to-tre gange. Men det er heller overhovedet ikke lige så stresset, som det var de andre år, siger danskeren.

- Der er mange detaljer i sådan en kontrakt. Det er ikke ligesom hos McLaren eller et andet stort team, hvor der sidder en hel afdeling tilbage i England og arbejder på tingene, mens vi er ude og køre race. Det er os, der klarer ærterne her, og vi har travlt med at køre race. Vi stresser ikke og tager tingene, når der er tid til det, siger han.

