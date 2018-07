Haas-boss står fast: Vrøvl, Kevin!

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): - Ville du være tilfreds, hvis du ligger sekser og slutter 11’er? Men sådan er racing. Der var ingen decideret forkerte beslutninger; der skete bare meget på utrolig kort tid.

Teamchef Günther Steiner havde fuld forståelse for Kevin Magnussens frustrationer efter Tysklands Grand Prix, da han trådte ud fra teamets debriefing for at tale med blandt andre Ekstra Bladet.

Og hvorfor danskeren hævede stemmen både i sine korte interview og på Haas’ efterfølgende strategimøde.

Han var bare ikke enig i danskerens synspunkt om forkerte strategi-beslutninger, da regn vendte racet på hovedet.

Alt gik som planlagt med henholdvis en sjetteplads og ottendeplads til Kevin Magnussen og Romain Grosjean i udsigt.

Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Lige indtil spredte byer og blandede forhold gjorde betingelserne i både cockpit og på pitvæggen yderst vanskelige.

Sebastian Vettel smed sejren ved at smadre sin Ferrari, så Lewis Hamilton sikrede en usandsynlig Mercedes-sejr fra en startposition som 14’er.

En række fejl sendte Kevin Magnussen ud af pointene, mens hans franske teamkammerat efter safetycar-genstart strøg frem på en fornem sjetteplads.

- Jeg tror ikke, vi reagerede rigtigt på vejret, men det må vi lære af, sagde Kevin Magnussen efterfølgende.

Da det begyndte at regne for alvor på dele af banen, lå han i rimelig sikker afstand (tre sekunder) til Renaults Nico Hülkenberg.

- Jeg mister hurtigt temperatur i mine dæk og laver nogle fejl. Måske er jeg lidt for forsigtig. Sådan er det altid, når man er forrest og lidt en forsøgskanin, siger danskeren.

‘Nogle fejl’ er det interessante i den sætning.

For en ting er beslutningerne fra pitvæggen. Noget andet er det for langsomme dobbelte pitstop, hvor Haas-racerne kom ind lige efter hinanden. Først for at skifte til dæk med riller i - og lidt senere for at komme tilbage på slicks.

I fedtede betingelser kørte Magnussen af to gange. Første gang slap Nico Hülkenberg forbi og ved en anden fejl overhalede Romain Grosjean.

Så lavinen var begyndt at rulle, da Haas gik på intermediate. Hvilket Renault, McLaren, Red Bull og Sauber i øvrigt også gjorde.

- Var det den rigtige eller forkerte beslutning? Jeg synes, det var den rigtige, for det var meget glat derude. Med vores meget slidte dæk var der for stor risiko for at køre af et sted, ligesom Vettel gjorde det. Og begge kørere sagde, at det var umuligt at få temperatur tilbage ind i dækkene. På det tidspunkt ved man ikke, hvor længe regner varer, siger Steiner.

- Det er en af de situationer, hvor man kun kan tabe, fordi vi ikke har lyst til at risikere at smide det hele. Alle disse ting sker så hurtigt, siger teamchefen og pointerer, at de også var nødt til at reagere på, at Renault som deres nærmeste konkurrenter pittede.

- Som jeg sagde til mine folk. Tro ikke, at de teams, som har været her i 50 år, havde en klar strategi. Alle var ud over det hele! Det var svært, og samtidigt var vores biler meget tæt på hinanden.

Der var svære betingelser, som regnen begyndte at falde på dele af banen. Spørg bare Sebastian Vettel. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

- Det dobbelte pitstop var på ingen måde perfekt. Der er nogle ting, vi skal se på i detaljer. Men helt generelt: Sådan er racing. Det er nemt at være bagklog.

Sjettepladsen til Romain Grosjean begrænsede skaden for Haas, selv om Renault med en femteplads til Nico Hülkenberg trækker lidt fra i konstruktør-VM, og Force India efter et flot og veltimet race er a point med Haas.

- Helt ærligt er jeg ikke skuffet. Selvfølgelig ville jeg gerne have haft flere point, men vi udøvede skadekontrol og slap hæderligt fra det.

- Hvis vi fortsætter med at gøre, som vi gør, er vi stadig i en yderst god position. Vi tabte to point til Renault, men i det store billede er det ikke meget. Sket er sket. Det er racing. Under normale betingelser gik alt som planlagt. Og så håbede himlens sluser sig. Vi kan stadig køre med om den fjerdeplads, siger Haas-teamchefen.

