Haas-boss stiktosset: Uddelte kæmpe skideballe

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Første regel i racing. Rør IKKE din teamkammerat.

Haas-teamchef Günther Steiner talte dunder til sine kørere allerede sidste år på netop Silverstone, hvor de kørte ind i hinanden efter starten.

Det skete igen i Barcelona, hvor det blev gået for friskt til den efter en genstart.

Søndag var den helt gal.

På dette svære tidspunkt for teamet var vigtigste mission at bringe begge racere til ternet flag. Sekundært score point.

Hvilket der var en chance for.

Fredag under de såkaldte longruns var Haas for en gangs skyld hurtige. Og som løbet udviklede sig, ville der have været muligheder. Carlos Sainz blev ‘best of the rest’ som sekser efter at have startet 13’er. Og Daniil Kvyat kørte sin Toro Rosso fra 17. til niendepladsen.

Når visiret er slået ned, bakker Kevin Magnussen ikke af for en overhalingsmulighed. Uagtet konsekvenserne.

Romain Grosjean kører for sin Formel 1-karriere og tåler ikke nederlag til teamkammeraten, som er ved at afslutte den.

Teambossen er pænt ligeglad. Sammenstødet på første omgang var en racinghændelse, men unødvendigt, egoistisk og torskedumt set med teamets øjne.

- Begge er i problemer. Jeg gjorde det ret tydeligt for dem i Barcelona, hvad de IKKE skulle gøre. Lige nu er vi i en svær situation, hvor vi prøver at få bilen tilbage på ret kurs. Alle arbejder røven ud af bukserne, sagde Günther Steiner til blandt andre Ekstra Bladet.

- Her virkede vi til at have en chance, da vores longruns var okay, og så crasher vi ind i hinanden i sving fem. Jeg sagde til dem, at det ikke var acceptabelt

- Accepterede kørerne det?

- De talte ikke.

- En af dem forsvandt hurtigt efter det meget korte møde ...

- For at forklare sådan noget som det her behøver du ikke ret meget tid. Nogle gange kan man sige meget med få ord.

- Jeg er tydeligvis skuffet, fordi alle kæmper for at komme ud af det hul, vi er i. I kan se udefra, at vi gør det næsten umulige, og når vi så har chancen for at få point eller lære noget og bevæge os fremad, så gør de sådan noget. Jeg har ikke brug for deres forklaringer.

- Hvordan kommer I videre? Det er jo ikke første gang?

- Jeg ved det ikke. Jeg har ikke løsningen og skal sove på det. Jeg skal falde ned, og så finder jeg ud af, hvordan vi bevæger os fremad. Det er mit job.

- Vi er et team, og alle skal arbejde for teamet og ikke dem selv. I samme retning. Da jeg så det på tv, troede jeg ikke mine egne øjne. To biler kører sammen, og det er vores.

- Den klare instruktion efter Barcelona var, at selv hvis nogen skal give sig. Selv hvis han har retten på sin side, så giver han sig, og vi finder ud af det senere i løbet.

- Har de lige meget skyld?

- Jeg vil ikke skyde skylden på en af den lige nu, men den generelle situation bryder jeg mig ikke om. For mig er det et teamspørgsmål. Vi er ikke glade lige nu. En af dem kunne tabe én position, og vi tabte to biler.

- Er det et spørgsmål om kemi mellem dem?

- Jeg ved det ikke. Jeg skal tænke over det med et klart hoved og finde ud af, hvad vi gør. For det er ikke acceptabelt.

- De er nødt til at forstå vores teams position. Vi kæmper for nogle få point. Se hvor Sainz endte. På longruns var vi hurtigere end ham. Jeg siger ikke, at vi ville have gjort det samme, men data viste en mulighed. Det vidste vi. En spildt mulighed; det burde være jeres overskrift, siger Steiner.

Egentligt burde sammenstødet ikke komme bag på bossen; efter Barcelona-episoden forudså han, at det ville ske igen.

