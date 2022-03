Haas-bossen forsikrer: Har langt fra toppet

JEDDAH (Ekstra Bladet): Ingen umiddelbare opgraderinger er på vej til de kommende løb, men teamchef Günther Steiner forventer, at teamet stadig kan finde meget fart i den eksisterende bil.

Sammenlignet med flere rivaler er den allerede langt mere udviklet og med flere detaljer.

- Lige nu venter den største forbedring i setuppet. Der er stadig mere på vej. Vi har ikke et dårligt setup, men jeg tror på, at der stadig gemmer sig mere i bilen, siger Günther Steiner.

- Det er ikke sådan, at vi ikke forstår bilen. Vi skal bare lære mere om den, fordi vi kørte halvt så langt som topholdene gjorde til test. Men resten af bilen har vi godt under kontrol.

- Derfor er jeg også ret overbevist om, at der stadig er gode resultater på vej.

Kevin Magnussen bed Mercedes i haserne i Jeddah. Foto: Tariq Mikkel Khan

En femte eller sjetteplads ville have været inden for rækkevidde, hvis alt var gået som planlagt i Jeddah. Vel at mærke i et løb, hvor alle Red Bull, Ferrari og Mercedes gennemfører.

- Tænk over det. Kevin har ikke kørt en Formel 1-bil i over et år, han har aldrig kørt her, har en problemfyldt fredag, hvor vi kun køre tre timede omgange, siger Steiner.

- Så kører han ud til kvalifikation og kunne ikke køre en bedre tid på grund af sin nakke. I løbet sagde han, at bilen gjorde, hvad han bad om. Selvfølgelig kan den altid forbedres, men den er rar at køre og konkurrencedygtig, og han følte, han kunne angribe.

Største rival er naboen i paddocken, som ganske vist måtte trække Valtteri Bottas på grund af for høje temperaturer i motoren.

- Alfa Romeo har efter min mening også en god bil, konstaterer Haas-chefen.

- Så handler det om at have en god weekend og finde det rigtig setup. Hvis vi får det bedste ud af det, vil jeg sige, at vi er toppen af midterfeltet.

