Haas-bossen gør status: Bedste nogensinde

SAKHIR (Ekstra Bladet): De tre dage på Bahrain International Circuit har været den bedste den vintertest og sæsonoptakt i Haas-teamets otteårige historie!

- I forhold til forberedelse, helt bestemt. Også i forhold til, hvor meget vi har kørt, siger teamchef Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Jeg tror, det er den bedste i Formel 1. Nogensinde!

- Hvor mange røde flag har vi set? Maks tre! Det er aldrig nogensinde sket før. For fem år siden var der et rødt flag hver anden, tredje time. Nu kører alle hold mange omgange. Bare boom, boom, boom.

- Sidste år var vores værste test, fordi vi kørte så lidt. Men i år nåede vi næsten det fulde program. Vi mistede kun lidt tid på grund af et problem med speederen.

- Bilen er en videreudvikling af sidste år, så det er ikke en komplet ny bil. Derfor lærer man hurtigere, og man ved allerede, hvad man støder på. I fjor var alt spritnyt.

Normalt hos Haas har man altid tekniske problemer under test, men de har kun mistet få omgange i år. Data-indsamlingen er vigtig for et lille team uden samme mulighed for at køre simulator som de store. Foto: Giuseppe Cacece/Ritzau Scanpix

Haas har ikke sat nogle iøjnefaldende tider.

Alligevel er der blandt alle på teamet en rigtig god stemning, om end man kan pege på en række rivaler, der er noget hurtigere end Haas.

Sidste års femteplads i sæsonpremieren bliver svær at gentage, når bilerne er så driftsikre, og når Red Bull, Ferrari og Mercedes fortsat ser ud til at være et stykke foran resten.

- Hvis du spørger, hvor nogen er i midterfeltet. Jeg aner det ikke. Helt ærligt! Og jeg tror, at vi i år vil se, at nogle biler vil være bedre på bestemte baner. Det ser sådan ud, fordi alt er så tæt. Sådan er min fornemmelse, men jeg kan tage fejl, siger Steiner.

En mindre regelændring for at modvirke hoppende biler (‘porpoising’) har kostet omgangstid, men holdene har fundet mere ydelse andre steder.

På forhånd har Haas nået sine designmål, hvad eksempel McLaren indrømmede, at de ikke har.

- Ja, vi har nået, de mål vi satte. Problemet er, hvad de andre foretager sig. Jeg ved ikke, om vores mål er nok, men det er skridt fremad sammenlignet med i fjor. Vi bliver nødt til at vente til på lørdag, før vi ved, hvor vi virkelig er.

Haas har aldrig været bedre forberedt til en sæson, siger Günther Steiner. Foto: Giuseppe Cacece/Ritzau Scanpix

Günther Steiner forventer, at Red Bull er lidt foran alle andre, men at hullet mellem top og bund og er i gang med at lukke. Faktisk mener han, at man skal til at tale om tophold og resten ...

- Det er svært at forudsige, når vi taler tiendedele af et sekund, men jeg tror, at det vil blive mindre. Men det er kun en fornemmelse.

- I teorien skal det også blive det, når der et et budgetloft, så ingen kan gå ud og bruge latterlige summer på at blive bedre. Og reglementet er stabilt, siger han.

Konkrete svar kommer næste weekend, når lysene går ud til Bahrains Grand Prix.

