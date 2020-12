Haas-bossen indrømmer: Talt med rig russer længe

Allerede sidste år begyndte Günther Steiner at tale med Nikita Mazepins far om en fremtid i Formel 1

MANAMA (Ekstra Bladet): Hvem der kører for Haas i de kommende sæsoner har været en dårligt bevaret hemmelighed i ugevis.

Tirsdag - med en dags forsinkelse grundet Romain Grosjeans ulykke - præsenterede Haas den 21-årige russer Nikita Mazepin på en flerårig aftale, og inden for meget nær fremtid følger Mick Schumacher trop.

Ekstra Bladet kunne præsentere de navne for knap halvanden måned siden, og selv om russeren på et pressemøde sagde, at han kun kendte sin fremtid for ganske nyligt, stemmer det ikke overens med virkeligheden.

Underskrifterne er muligvis først lige sat, men den overordnede skitse er måneder gammel.

- De allersidste detaljer faldt på plads i sidste uge, men vi har talt sammen længe og skulle bare afklare nogle småting, fortæller Haas-teamchef Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Vi traf den endelige beslutning, da vi fortalte vores kørere, at de ikke skulle fortsætte, siger han, hvilket skete midt i oktober i ugen efter grandprixet på Nürburgring.

Faktisk har Haas-ledelsen talt med russeren og hans milliardærfar siden 2019.

- Jeg har været i kontakt med Mr. Mazepin et stykke tid nu. Han er kendt i motorsportsverdenen. Vi talte allerede sammen sidste år og etablerede et forhold. Da de begyndte at lede efter en plads til Nikita i Formel 1, begyndte vi at tale om det. I sidste ende, da vi besluttede at skifte vores kørere, kom hans navn op. Derfor er han med os. Det lyder mere kompliceret, end det var, siger Steiner.

Detaljerne i den sponsoraftale, som med garanti følger, men ikke er offentliggjort, kommer Haas-teamchefen ikke nærmere ind på.

Nikita Mazepin skifter til Haas på en flerårig aftale. Foto: James Gasperotti/Haas F1 Team

Men der er ingen hemmelighed, at Haas har skullet finde penge for at overleve i sporten.

- Hvis du har en forretning, investerer du i den et stykke tid, og derefter skal du prøve at gøre den bæredygtig. Det er en del af det. Vi har etableret Haas i Formel 1 nu. Vi behøver ikke fortsat presse på det brand og leder i stedet efter kommercielle partnere. Dmitrij Mazepin har et stort firma, og hvis han kommer med som sponsor. Hvorfor ikke?

Haas-chefen vil hellere tale om sportslige resultater, hvor Nikita Mazepin i det yderst konkurrencedygtige F2-felt før sæsonfinalen har leveret to sejre og en markant stærkere anden sæson end rookie-året, hvor han blev nummer 18.

- Nikita ligger nummer tre i F2-mesterskabet lige nu. Jeg har fulgt ham hele sæsonen, og han fik en svær start. Uden den ville han have kæmpet om titlen. Det er, hvad jeg ser. Resultater taler for sig selv, siger han.

En samlet syvendeplads er nok til, at Mazepin sikrer sin superlicens, men der har hele tiden været mulighed for at få dispensation.

- Vi talte med FIA, da vi indledte samtalerne. Men vi har ikke rigtig problemet mere, selv om der stadig er en matematisk mulighed for, at han ikke får den. Jeg har taget større risiko end det, og i sidste ende tror jeg, at han får en. Vi legede rundt med de forskellige scenarier, hvad der kunne gøres, men det bedste er bare at sikre de fornødne point til superlicensen på banen, siger Günther Steiner.

F2 afsluttes i weekenden med to løb på det ydre layout af Bahrain International Circuit.

Selv hvis Romain Grosjean ikke bliver klar til sæsonfinalen i Abu Dhabi, fastslår Steiner, at ingen af de nye kørere kommer i spil til tidlig debut.

