Haas-bossen tavs: Taler udenom

Alfa Romeo forlænger sit samarbejde med Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi til en tredje sæson, meddelte teamet fredag morgen.

Den populære finne fortsætter dermed Formel 1-karrieren, indtil han er mindst 42 år, mens Ferrari beholder en italiener i det sæde, de bestemmer over, takket være Alfa Romeo-sponsoratet. Et titelsponsorat, som blev forlænget forleden til også at gælde for 2021.

Men det bekræfter også, hvad Ekstra Bladet skrev allerede i sidste uge: At superstjernen i Ferraris talentakademi, Mick Schumacher, næste sæson kører for Haas-teamet.

Selv om det nu står helt klart selv for dem uden insiderinformation vil teamchef Günther Steiner ikke bekræfte.

- Jeg bad Fred (Vasseur, Alfa-teamchef, red.) med at vente med sin offentliggørelse til efter det her møde, men det virkede tilsyneladende ikke, siger han som optakt til weekendens grandprix på Imola.

Men Haas-bossen var tavs og talte udenom.

- Mick er Ferrari-kører. Der foregår meget, men han er deres kører og ikke min, siger han.

Tidligere har Steiner givet udtryk for, at der skulle være afklaring i oktober, men nu kan offentliggørelsen lade vente på sig helt til december.

- Min plan er stadig, at vi ikke annoncerer vores kørere, før sæsonen er ovre. Selvfølgelig vil fansene gerne vide det, men det gælder også internt. Kørerne er de vigtigste personer på teamet. For at sikre en god holdånd er vi også nødt til at fortælle folkene så hurtigt som muligt, hvad der sker, siger han.

Mick Schumacher har kurs mod titlen i F2. Foto: Bryn Lennon/Getty/FIA Content Pool

Ifølge Ekstra Bladets kilder ligger det fast, at Nikita Mazepin bliver Schumachers kollega.

Russeren skal dog først sikre sig en superlicens, hvilket sker i Bahrain enten på banen til sæsonafslutningen i F2, eller via den kattelem det internationale motorsportsforbund, FIA, har installeret som følge af coronapandemien.

Det forventes, at Haas præsenterer Romain Grosjeans og Kevin Magnussens afløsere samtidigt, og det skal koordineres med Ferrari.

Mick Schumacher fører F2-mesterskabet med to resterende afdelinger, men italienerne har det positive problem, at deres britiske junior Callum Ilott stadig har muligheden for at blive mester. Uanset resultatet må briten dog ifølge Ekstra Bladets oplysninger nøjes med en tjans som reserve og testkører for Ferrari.

