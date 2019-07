Haas-bossens opsang: - I svigter holdet

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): Et internt anliggende, kaldte Romain Grosjean fællesskideballen fra Günther Steiner efter Haas-kørernes sammenstød på Silverstone.

- Jeg gider ikke snakke om, hvad der skete sidste løb. Jeg synes, vi har et stort nok stykke arbejde foran til ikke at kigge bagud, stemte Kevin Magnussen i.

Begge Haas-kørere afviste i Tyskland at tale om deres andet sammenstød i denne sæson, og HVOR store ord der blev talt med fra Günther Steiner efterfølgende.

Stik mod sædvane og i modsætning til sine kørere ville Haas-teamchefen gerne dvæle ved fortiden.

Günther Steiner lagde ikke skjul på, at en af sommerpausens emner bliver, hvorvidt konstellationen af Grosjean og Magnussen kan fortsætte.

Der har været for mange bataljer mellem kørerne, og det kan få konsekvens.

- Du ved, hvad jeg kan gøre. Meget, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- De er nødt til at forstå, hvor vi er. De svigter ikke mig som person, men teamet som helhed. Det er skuffende. Jeg er ikke ovre det endnu, og det er jeg normalt ret hurtigt.

- Vi havde en klar snak efter Barcelona (hvor de også stødte sammen) om, hvad vi skulle gøre, og det blev ikke fulgt, fortsætter han.

Haas-kørernes opførsel på banen skuffer deres chef. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Dybest handlede den samtale om, at man bakker af, før man rammer sin teamkammerat. Koster det en placering, kan teamet beslutte at bytte rundt på kørerne senere i løbet, når der er faldet ro på.

- Vores position i mesterskabet som nier viser ikke, hvor vi er i virkeligheden. Vi har de her kæmpe op- og nedture. Når vi er oppe, bringer vi os selv ned, hvilket er temmelig frustrerende, siger Haas-bossen.

Vanen tro nedtoner kørerne, at de skulle have et personligt mellemværende.

- Vi gav hinanden hånden, da vi så hinanden, og vi ringede sammen mandag. Vi spiste morgenmad sammen her til morges. Forholdet er fint, konstaterer Grosjean.

- Meget kunne have været anderledes på Silverstone. Ingen gjorde noget særligt slemt, mener han.

To små berøringer betød to punkteringer, som fik store konsekvenser.

- Men det var den forkerte at gøre det. Jeg er videre.

Hans danske kollega var lige så fåmælt.

- Når begge biler er ude efter at have rørt hinanden, har du et problem, men du behøver ikke dvæle ved det i to uger.

- Jeg tror, der er flere forskellige meninger om, hvad der er foregået. Jeg kigger fremad, siger Magnussen.

- Han prøvede at slå mig ihjel!

For Haas-teamet venter en travl weekend med masser af eksperimenter, hvor ekstreme temperaturer og tropisk regn bliver en faktor.

Kevin Magnussen kører første træning i samme bil, som han brugte på Silverstone. Til anden træning skifter han til Haas’ nye opdatering, mens Romain Grosjean benytter den oprindelige version, som blev lanceret i Australien.

Herefter sammenlignes de tre specifikationer, og teamet vælger, hvilken de fortsætter med.

