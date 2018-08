Haas-chef i speget Formel 1-sag: - Jeg er frustreret

Det var på et hængende hår, at Force India-teamet tidligere i august blev reddet, da rigmanden Lawrence Stroll gik forrest for et konsortium og smækkede de nødvendige millioner i kassen.

De fik lov at fortsætte i Formel 1-sæsonen, men det var under et nyt navn, Racing Point Force India, og med den hage, at alle de 59 point, man havde kæmpet sig til foreløbig i sæsonen, blev slettet.

Dog har teamet fået lov til at få de såkaldte Column 1-penge, præmiepengene, optjent i sæsonen. Dette vækker opsigt, da det er standard procedure, at et nyt hold først kan få disse penge udbetalt efter at have gennemført to hele sæsoner.

Især hos Haas-teamet, der trådte ind i Formel 1 så sent som i 2016 og derfor først inden denne sæson kunne få udbetalt de penge, man havde indtjent for sæsonerne 2016 og 2017.

Holdejer Gene Haas er irriteret.

- Jeg er lidt frustreret, men du kan sandelig ikke bebrejde Lawrence Stroll, at det er lykkedes ham at sammensætte en fantastisk aftale på så kort tid, siger Gene Haas til ESPN.

- De traf en masse beslutninger og traf det bedste valg for ham selv, men vi føler ikke, at vi som nyt hold blev behandlet på samme måde, og det ser ud til, at han har fået særbehandling, hvilket ingen af os synes er fair, siger en temmelig bestyrtet Gene Haas.

- Vi bliver bare nødt til at se, hvordan det hele ender. Der er åbenlyst mange utilfredse hold, siger Haas.

'Vi føler os ikke påskønnet'

Denne blev spottet i selskab med teamchef Günther Steiner, Lawrence Stroll og teamchef for Force India-teamet Otmar Szafnauer i forbindelse med weekendens grandprix på Spa i færd med at holde et meget offentligt møde over en kaffemaskine lørdag aften.

Ekstra Bladet fangede efterfølgende Steiner, der dog syntes noget ordknap.

- Vi skal have en forståelse for, hvad der sker, og så beslutter vi, hvad vi mener.

- Fairplay til Lawrence. Jeg respekterer ham. Han gjorde, hvad han sagde og købte teamet. Men det skete meget hurtigt. Lad os få dem til start på gridden; det har vi intet problem med, men der er ingen grund til hastværk med al det juridiske.

- Det handler ikke om frustrationer, men om forståelse for, hvad der sker, sagde Steiner i den forbindelse.

Mere direkte er Gene Haas efterfølgende.

- Vi føler os ikke påskønnet. Lawrence har gjort et godt stykke arbejde, opretholdt holdet og en masse arbejdspladser, men nu skal tingene redes ud. Der skete ret meget på kort tid, og jeg mener ikke, alle fik fair behandling, siger Gene Haas.

