Haas-chef taler om Kevin-fremtid: Godt tegn

Haas regner med at beholde Kevin Magnussen og Nico Hülkenberg som sine to kørere fremover.

Sådan lyder det fredag fra teamchef Günther Steiner ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- I forhold til markedet for kørere, så tror jeg, at vi lige nu er ret glade, for det vi har, siger Steiner ifølge Reuters.

- Vi vil selvfølgelig gerne kunne annoncere vores kørere til næste sæson så hurtigt som muligt, så vi ikke skal gå rundt ligesom sidste år og fortælle jer (journalister, red.), at det kommer ved næste løb, og så sker der ikke noget.

Magnussen er i gang med sin anden sæson hos Haas, efter at han gjorde comeback på holdet kort før 2022-sæsonen.

Danskerens kontrakt udløber angiveligt efter indeværende sæson.

Nico Hülkenberg blev hentet til Haas som fast kører inden indeværende sæson, der dog ikke har været specielt succesrig indtil videre for Haas.

Holdet ligger på syvendepladsen i konstruktørmesterskabet efter kun at have skrabet otte point sammen i sæsonens første syv løb. Af dem har Magnussen kun leveret to.

Haas får leveret mange af delene til sine biler fra Ferrari, der i år heller ikke har haft nogen god sæson. Günther Steiner siger dog, at Haas ikke har planer om at ændre leverandør.

- På kort og mellemlang sigt giver det ikke mening at skifte. Der er ingen grund til at skjule det, alle ved det og siger 'lad os prøve at finde ud af, hvad vi kan gøre for at se, hvad der sker'.

- Bare fordi man har et år som dette, så skal man ikke med det samme skifte til nogle andre, siger Steiner ifølge Reuters.

Søndagens grandprix i Canada bliver Kevin Magnussen 150. i motorsportens kongeklasse. Det går i gang klokken 20 dansk tid. Lørdag klokken 22 er der kvalifikation.