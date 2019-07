Haas-duo i ny kollision: - Fucking hell

Storbritanniens Grand Prix var ovre for Haas, før det var begyndt. Kevin Magnussen og Romain Grosjean kørte sammen på første omgang og måtte begge udgå - Lewis Hamilton vandt et actionbrag af dimensioner

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Netflix’ kamerahold holdt sig forhåbentlig klar i Haas-lejren, da teamchef Günther Steiner talte med sin danske og franske kamphane umiddelbart efter Storbritanniens Grand Prix.

Deres sammenstød på første omgang betød, at teamet trak dem ud kort efter på grund af for omfattende skader på begge biler.

Det er anden gang i år, at de kolliderer under løb. Første gang var i Spanien efter en genstart, hvor Kevin Magnussen overhalede sin teamkammerat. Her talte Günther Steiner med store ord allerede under over radioen.

Se også: Konge-kørt: Krisemøde ovenpå Haas-ballade

Denne gang så de ved første øjekast ud til at være lige gode om det.

Kevin Magnussen fik en udmærket start og kørte hjul-til-hjul med Grosjean gennem flere af Silverstones hurtige svingkombinationer.

Danskeren var ved at overhale og kørte nærmest uden for banen, men der var kontakt, som punkterede dæk på begges racer.

- Fucking hell, hørte man over Kevin Magnussens radio.

Med god grund.

For i Haas’ nuværende situation har de hårdt brug for at teste bilerne på en hel løbsdistance for at finde løsninger på deres dækproblemer.

På forhånd efter træningerne så det positivt ud, men Haas bliver ikke meget klogere efter blot otte og ti omgange i selve løbet.

Det vil ærgre Günther Steiner mest, når han taler med sine kørere om, hvorfor de kørte sammen efter i Spanien at have lovet ikke at gøre det igen. Hvilket de også gjorde efter et lignende sammenstød for 12 måneder siden på Silverstone.

Allerede efter Spaniens Grand Prix forventede Haas-teamchefen dog flere sammenstød - læs hvorfor her.

Lewis Hamilton vandt lidt heldigt igen på hjemmebane. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

En safetycar efter Antonio Giovinazzi kørte i gruset gav sejren til Lewis Hamilton. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Foran årets største publikum vandt Lewis Hamilton på hjemmebane for sjette gang, hvilket var noget mere interessant, end det umiddelbart lyder

Faktisk var det årets måske bedste løb.

Først duellerede Mercedes-duoen intenst på banen, hvor polesitter Valtteri Bottas blev overhalet af sin teamkammerat for så at overhale ham tilbage igen.

Finnen blev alligevel den store taber, da et solocrash fra Antonio Giovinazzi sendte en safetycar på banen, efter han havde pittet som en af de første, hvilket Lewis Hamilton udnyttede til at overhale sin teamkammerat.

Men der var masser af hjul-til-hjul-action mellem især Red Bull- og Ferrari-kørerne.

Masser af action gennem hele løbet. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Mest dramatisk var situationen, hvor Sebastian Vettel bragede ind bag i Max Verstappen og fik smækket en ti sekunders straf i fjæset fra dommerne efter en endnu en overhalingsfejl fra den erfarne tysker.

Deres sammenstød kostede Verstappen en tredjeplads, mens Sebastian Vettel faldt helt ud af pointene.

McLarens Carlos Sainz blev 'best of the rest' foran Renaults Daniel Ricciardo.

Kevin Magnussens søndag blev noget kortere end ønsket. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Haas-konflikt sker igen: Hovedpinen værd

Se også: Advokatbrev lækket: Haas-ultimatum om fyring

Haas-racer på pension