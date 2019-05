Haas-ejer holdt vejret: Kunne have endt i katastrofe

BARCELONA (Ekstra Bladet): Gene Haas har to kørere på kontrakt, som ikke giver ved dørene og kæmper for hver centimeter på racerbanen.

Hvilket Haas-ejeren bifalder, men der er en grænse, når det kommer til kampe mellem hinanden. På et team som Haas er konstruktør-VM det vigtigste mesterskab - ikke kørernes indbyrdes placering.

- De kunne have taget hinanden ud, hvilket ville have været en katastrofe, sagde teambossen efter Spaniens Grand Prix til blandt andre Ekstra Bladet.

Sidste sommer blev der talt med store ord efter Storbritanniens Grand Prix, hvor Romain Grosjean var i sportslig krise og understyrede ind i sin teamkammerat efter starten. Hvilket kompromitterede begges løb.

Teamchef Günther Steiner førte ordet efter balladen i Spanien, hvor det resultatmæssigt ikke gik så skidt som sidste sommer. Men en syvende- og en ottendeplads lå i kortene, og holdet måtte nøjes med en syver og en tier.

I første del af løbet havde Kevin Magnussen sit hyr med at holde Daniil Kvyat bag sig. Foto: Jan Sommer

Gene Haas er på ingen måde en mand, som hidser sig op eller hæver stemmen. Dertil er han for erfaren i racing, men som teamejer brød han sig ikke om, hvad han så.

- Når kørere gør den slags ved hinanden, er det en stor risiko. Det kunne have gået meget værre. Jeg tror bare, vi var heldige her. Der er en lektie at lære. Teamkammerater må ikke bumpe ind i hinanden ved sådan en genstart, siger han.

Fem år efter Kevins drømmedebut: 12 er forsvundet - en er gået bort

Frie rammer hos Haas: - Så længe de ikke gør noget dumt

Sidste ord er ikke sagt:

- Vi tager en snak, når der er faldet lidt ro på. Vi er heldige med at få, hvad vi fik.

Resultatet betyder, at Kevin Magnussen rykker op som syver i VM-stillingen, mens Haas nu er sekser i konstruktør-VM.

Se også: Haas-drama: Kevin og Grosjean i karambolage

Se også: Nu fortæller de historien: Schumacher hovedperson i ny dokumentar

Watt langer ud: Hvad laver de?