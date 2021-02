Haas-ejer trak støtte efter ulykke

Gene Haas havde planer om at hjælpe Romain Grosjeans Indycar-karriere med et sponsorat, men trak støtten efter den voldsomme ulykke under Bahrains Grand Prix, skriver Racer.com.

Teamejeren kunne ikke længere sig selv støtte et projekt, som kunne frarøve Marion sin mand og Sacha, Simon og Camille deres far.

- Han spurgte, om jeg var villig til at sponsere ham i Indycar, og jeg var i begyndelsen ret åben over for det. Men da han forulykkede i Bahrain, var jeg bare så glad for, at han ikke slog sig ihjel, siger Gene Haas.

- Jeg ved ikke ... han har en kone og tre børn, og jeg sagde bare til ham, at jeg ikke kunne give ham penge til at gå ud og slå sig selv ihjel. Jeg følte bare, at han skulle blive hjemme og tage hånd om sin familie.

Romain Grosjean på besøg i paddocken ugen efter sin ulykke. Det er fru Marion i baggrunden. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Hvis du virkelig forstod, hvad der skete der. Hvis den bil havde ligget et par grader til en anden side, ville han ikke kunne have kravlet ud og ville være omkommet. Det var ekstremt heldigt.

- Hele teamet var ekstremt heldige. Jeg kunne slet ikke favne at skulle stå over for en enke eller hans børn. Jeg kunne bare ikke gøre det. Så jeg sagde: ‘Nej, bliv hjemme, jeg kan ikke hjælpe dig med det mere’, siger Gene Haas.

Romain Grosjean er kommet sig med ar fra brandskader på sin venstre hånd som mest synlige men.

Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Det lykkes ham at samle nok sponsorer til at sikre en plads i Indycar hos Dale Coyne Racing, hvilket ikke overrasker hans nu tidligere chef.

- Grosjean er en fantastisk kører. Han har nogle rigtig gode dage, hvor jeg tænker, at han er en af de allerbedste. Han elsker at køre, og det er hans valg. Jeg ønsker bare ikke at være en del af et dårligt valg. Jeg føler mig lige så heldig som ham ved, at han undslap uden at blive dræbt. Det var den heldigste dag i hele Haas F1-sagaen, at Grosjean overlevede forholdsvist uskadt, siger Gene Haas.

Tidligere på ugen testede Romain Grosjean for første gang i Indycar og var rent faktisk ude og kysse barrierne i et mindre uheld.

Kompromisset med hustruen Marion er dog, at Romain Grosjean kun deltager i løbene på racer- og gadebanerne, men ikke på de farligere ovalbaner. Derfor kører han heller ikke Indianapolis 500.

