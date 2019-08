Haas-eksperiment forbi

Kevin Magnussen og Romain Grosjeans biler kommer ikke til at være så forskellige som tidligere

Eksperimentet er forbi, og nu må det gå, som det går for Haas.

Siden racet på Silverstone i juli har Kevin Magnussen og Romain Grosjean kørt med to forskellige aerodynamiske setup, men nu lægger holdet sig fast på en type, nemlig den Magnussen kørte med på Hockenheim lige før sommerpausen.

Det var således sidste gang Grosjean kørte med den specifikation, som hodlet havde brugt ved første løb i Australien.

Den nyeste aerodynamiske pakke skulle være skræddersyet til løb som dem i Belgien og Italien, der er de næste udfordringer på F1-kalenderen.

- På Spa-banen går vi med den opgraderede bil, som blev kørt på Hockenheim. Vi har lært en del og prøvet at forbedre den ved at skifte et par komponenter, siger Günther Steiner før anden halvdel af sæsonen begynder.

- Begge biler kommer til at have samme specifikation og forhåbentlig kan vi lære mere om den.

Steiner fortæller yderligere, at der kan komme flere opgraderinger i løbet af efteråret, men at man delvist har skiftet fokus til 2020-sæsonen.

Haas-kørerne har haft det svært i den uforudsigelige bil. Foto: Jan Sommer

Kevin Magnussen er optimistisk i forhold til at avancere i konstruktørernes mesterskab efter en sløj første del af sæsonen.

- Selvfølgelig, man skal bare få det hele til at spille og finde farten, så er vi godt med.

Lige nu ligger Haas næstsidst, men har kun 17 point op til Toro Rosso, så mange holdene i den ende ligger meget tæt.

Danskeren kalder Spa en 'spektakulær' bane, hvor man kan overhale. Hans bedste resultat i Belgien er en ottendeplads, som han kørte hjem sidste sommer.

