Haas er ikke gode nok til at snyde

Når Kevin Magnussen sætter sig i sin Haas-racer, er han allerede bagud, inden motoren overhovedet er startet.

Det er han i mine øjne, fordi jeg frygter, at Haas ikke er gode nok til at bøje reglementet i samme omfang som mange af konkurrenterne.

Når jeg skriver bøje, så kan det opfattes lige så bogstaveligt, som det er skrevet.

I en del år har de bedste teams været snedige omkring reglementet, som omhandler front- og bagvingerne. Begge dele kan med fordel designes således, at de bøjer, jo hurtigere bilen kører, og på den måde har mindre vindmodstand på langsiderne.

Annonce:

Det er allermest udbredt på frontvingen, og det ses tydeligt på de kameraer, som sidder på siden af næsen på bilen. Det kan betale sig at have vingen i sin normale facon ved de hastigheder, som de fleste medium og hurtige sving køres ved. Men når hastigheden når over ca. 250 km/t., så er det altså en fordel på stopuret, at vingen 'lægger sig ned'.

Gene Haas i pitten ved Italiens Grand Prix i Monza. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det samme har teams gjort med bagvingen, og her blev der for år tilbage indført en test, hvor FIA hængte et vægtlod på vingen som så ikke måtte give efter mere end en grad.

Fleste teams klogere end FIA

Det tog ikke teams mange øjeblikke at designe et beslag til bagvingen, som kunne holde til de fornødne kilo, som blev hængt på vingen, men så til gengæld gav efter i stor stil, så snart man var forbi vægtgrænsen.

Reglerne blev ændret lidt sidenhen, men nu er det altså igen gået op for FIA, at teams 'snyder' med smarte vinger og ophæng, som giver efter i fartvinden.

Jeg kan sagtens forstå, at teams udnytter alle de grå områder i reglementet - også selvom det trodser ånden i sporten. Så det er op til FIA at stoppe det.

Annonce:

Der, hvor det bliver et problem for teams som Haas, er, at de efter min vurdering simpelthen ikke har erfaringen og mandskabet til at være lige så opfindsomme som f.eks. Mercedes eller Aston Martin (sidstnævnte er efter rygterne de mest opfindsomme i år).

Kevin Magnussen er allerede bagud, når han sætter sig ind i raceren, skriver Jason Watt. Foto: Tariq Mikkel Khan

Så når K-Mag og Hülkenberg skal køre med et downforce setup, gør det dem hurtige nok på langsiderne, men uden lige så opfindsomme vinger som de fleste andre teams, giver det dem sandsynligvis for lidt downforce i svingene. Og det betyder jo et forøget dækslid på en Haas-racer, som i forvejen æder sine dæk for hurtigt.

FIA har ikke turdet sætte foden ned og forlange ændringer inden Monza, men det skal efter de seneste meldinger ske inden Singapores Grandprix. Teams skal nu indsende tegninger og billeder af vinger og ophæng, og intet må være designet med det formål at give sig i fartvinden.

Det er skridt i den rigtige retning, og det kan måske give os et lidt ændret magtforhold ned gennem feltet.

Men der bør gøres mere.

Annonce:

Jeg har i mange år ment, at FIA burde designe en for- og bagvinge, som alle teams skal køre med. Det vil gøre Formel 1 meget billigere og mere jævnbyrdigt. Der vil stadig være masser af områder, hvor de store og kloge teams kan gøre en forskel, men feltet vil blive trukket mere sammen, og det synes jeg i den grad, at Formel 1 har brug for.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Italien - Monza

En ikonisk bane med masser af gammel racersjæl. Beliggende midt i byen i en idyllisk park og uden en eneste klage over støjen. Højeste gennemsnitshastighed af alle baner og med speederen i bund på 75 procent af banen, kræver sit af materiellet.

Nedbremsningen til den langsomme første chikane sker fra 350 km/t. og giver os hvert år god action. Banens sidste sving Parabolica kræver masser af mod og hår et vist sted. En god dækspiser og Pirelli er i år gået et nyk blødere i deres valg af dæk.