Haas får stor hjælp fra Ferrari

Efter flere år med vigende resultater - og specielt en 2020-sæson, der kun bød på sølle tre point - er der nu fremgang i sigte for Haas.

Det amerikanske Formel 1-hold, der netop har taget afsked med Kevin Magnussen efter fire sæsoner, får nemlig til det nye år en stor hjælpende hånd fra motor-leverandøren Ferrari.

På fabrikken i Maranello vil Haas nemlig få sin helt egen separate afdeling med personale fra Ferrari. Den ændring kommer i kølvandet på, at Ferrari har sendt sin chassis-chef, Simone Resta, til Haas i en endnu ukendt ledende rolle.

Ferrari påpeger, at samarbejdet forbliver på et leverandør/kunde-forhold, og at de to F1-konkurrenter ikke vil udvikle noget sammen.

Vi betragter dem som kunder.

- Nogle af vore folk kommer over til dem, hvilket jeg ser som en god mulighed for dem. For jeg tror, at det kan styrke deres organisation også teknisk, siger Ferraris teamchef, Mattia Binotto ifølge Autosport.

Ferrari leverer både motorenheder og gearkasse til Haas - og der er plads til forbedring.

For efter flere år med overbevisende resultater for Ferrari - og ganske acceptable for Haas - har den netop afsluttede været et mareridt.

Motorenheden, der ellers har hørt til feltets hurtigste, manglede pludselig topfart, hvilket også smittede af på Haas' præstationer.

Ud over motorenhed og gearkasse vil den helt nye enhed overtage en række af de udviklingsfunktioner, der hidtil har været varetaget af italienske Dallara.

Haas' to kørere for den nye sæson bliver Mick Schumacher og Nikita Mazepipn, der kommer til at udgøre et meget ungt hold.

De tager over efter Kevin Magussen, der fortsætter karrieren i den amerikanske IMSA-serie hos Chip Ganassi Racing (Cadillac), og franske Romain Grosjean, der endnu ikke har meldt sine fremtidsplaner ud.

