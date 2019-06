Haas fjerner omstridt logo

MONTREAL (Ekstra Bladet): Fra Canadas Grand Prix kører Haas F1 Team uden gevirer på raceren. Titelsponsoren Rich Energy tabte i maj ved en britisk domstol retten til at benytte sit logo, fordi det var stort set identisk med cykelfirmaet Whyte Bikes.

Nu tager energidrik-firmaet konsekvensen.

- Vi har bedt vores partnere Haas F1 Team om at fjerne gevir-elementerne fra bilen denne weekend. Mens vi ejer varemærket til geviret i hele verden inklusiv Canada, ønsker vi ikke et mediecirkus for teamet, mens vi kæmper mod og vinder denne grundløse sag anlagt af Whyte Bikes, meddeler Rich Energy.

Så Haas-teamet har været i gang med skalpel og lak.

Opgaven var til at overskue. De omstridte gevirer findes kun på bilens næse, halo samt kørernes og mekanikernes hjelme.

Eksempelvis er de ikke på uniformerne.

Rich Energy-topchefen William Storey (t.h.) render rundt med geviret, men det er ikke at finde på holdets uniformer. Foto: Jan Sommer

Kevin får Ferrari-trumf

Teamet kørte med gevirerne i Monaco, hvor teamchef Günther Steiner sagde:

- Hvis vi skal ændre noget, får vi det at vide af dem. Vi har ikke noget problem med logoet. Rich Energy har et problem med sit logo. Jeg ved ikke, om de skal ændre det, eller der er en anden løsning. Det blander jeg mig ikke i.

Rich Energy kalder striden om logoet grundløse. Dommeren i sagen var alt andet end enig. Faktisk kaldte hun topchefen William Storey for både utroværdig og en løgner.

Udover et mindre uheld for Antonio Giovinazzi forløb første træning uden de store drama. Banen var 'ekstremt beskidt' for at bruge Max Verstappens ord, hvorfor tiderne endnu ikke er videre repræsentative.

