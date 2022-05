Haas flyvende i Miami

Mick Schumacher var sjettehurtigst, og Kevin Magnussen nåede top ti for tredje session i træk

MIAMI (Ekstra Bladet): Kevin Magnussen banker på til endnu et besøg i Q3 og Mick Schumacher til karrierens første før tidtagningen lørdag aften i Miami.

Tyskeren var hurtigste Haas-kører i den afsluttende træning på en fornem sjetteplads med Magnussen lige bagefter på ottendepladsen.

Red Bull og ‘Checo’ Perez var hurtigst nogenlunde på niveau med Ferraris Charles Leclerc, så ingen ændringer i den duel.

Tiderne er dog lidt tricky at tolke på lige her. Asfalten på den nye bane udvikler sig meget og bliver hurtigere, som sessionen skrider frem.

Ergo er det svært at sammenligne dem direkte.

Foto: Jared C. Tilton/Ritzau Scanpix

Faktisk så det ud til, at samtlige teams har en chance for at få en kører i top ti.

Miami International Autodrome er en bybane, hvor selv små fejl kan have store konsekvenser. Valtteri Bottas smadrede sin Alfa Romeo fredag, og lørdag fik Esteban Ocon den værst tænkelige optakt til tidtagningen.

Franskmanden crashede temmelig hårdt med risiko for, at både gearkasse er røget, ligesom den nye og opdaterede version af bilens bund heller ikke har det for godt.

For to uger siden på Imola nåede McLaren podiet, men denne bane passer ikke det britiske team lige så godt, så forventningerne var ikke store før sidste træning.

McLaren-duoen placerede sig som nummer 10 og 13 i sidste session.

Foto: Chris Graythen/Ritzau Scanpix

Efter en optur fredag, hvor George Russell var hurtigst af alle, så det lørdag ikke ud til, at Mercedes havde løst sine problemer. Teamet ved, at de varme temperaturer hjælper dem, men de lå i den tunge ende.

Dog valgte de at afslutte træningen på en hårdere dæktype, så Russell og Hamilton slutter med garanti ikke 15 og 17 til lørdagens kvalifikation.

