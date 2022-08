Haas-føler til vraget superstjerne

SPA (Ekstra Bladet): Over 100 millioner kroner måtte McLaren punge ud for at annullere sin kontrakt med den storsmilende Daniel Ricciardo et år før tid.

Australieren leverede ikke som ventet, og landsmanden Oscar Piastri lurer i kulissen.

Med 32 podier og otte sejre - heraf McLarens eneste i de seneste ti år - er han dog stadig i stand til at tackle en Formel 1-racer bedre end de fleste ledige kørere på markedet.

Et makkerskab med Kevin Magnussen næste år ville være lidt af et scoop for det lille team.

Realistisk?

Næppe, men teamchef Günther Steiner bekræftede i Belgien, at han har haft en føler ude til superstjernen.

- Jeg har tekstet med Daniel, siger Haas-bossen.

- Men for nogle uger siden. Før han forlod McLaren.

- Vi har ikke talt om en kontrakt. Det handler mere om, hvor er du? Man spørger til folks standpunkter, og om der er interesse. Intet om kontrakter eller lønkrav.

- En del at mit arbejde er at vide, hvad der foregår på markedet, før vi finder ud af, hvad vi gør, siger Steiner.

- Alle antager, at vi skal gå efter Danny. Måske ønsker vi ham ikke. Hvorfor har han forladt McLaren? Vi skal være forsigtige. Det handler ikke om, hvad du har gjort tidligere, men også hvad du kan nu.

Haas har en liste med fire-fem potentielle emner som Kevin Magnussens teamkammerat næste år. Mick Schumachers navn står naturligvis også på den. Foto: Jan Sommer

Samtidigt fastslår Haas-teamchefen, at man først henover den kommende måned for alvor ser på kørermarkedet.

- Vi har endnu ikke truffet en beslutning om, hvad vi gør med sædet til næste år, siger han.

Daniel Ricciardo var før Belgiens Grand Prix uafklaret om sin fremtid.

- Jeg elsker stadig sporten. Og gennem al den her modgang har jeg ikke mistet troen på mig selv, siger han.

- Jeg ønsker stadig at gøre, men det skal være konkurrencedygtigt. Jeg kører ikke bare for at være her. Der skal være et formål. Hvad det betyder for fremtiden, ved jeg ikke endnu. Kommer den rette mulighed, er det, hvor jeg vil være.

Hans tidligere arbejdsgiver Alpine er umiddelbart den mest konkurrencedygtige mulighed i nær fremtid; de øvrige er alle spekulative.

Ricciardos Red Bull-kollega fra 2014-sæsonen, Sebastian Vettel, håber for sin rival, at fremtiden bliver i Formel 1.

- Jeg var meget ked af det på Daniels vegne. Jeg synes, det er en meget svær situation. Han er stadig en af de allerbedste, og jeg har både haft fornøjelsen af at køre mod ham, og den mere tvivlsomme fornøjelse af at blive slået af ham for år tilbage (hos Red Bull i 2014, red.). Jeg synes stadig, at han har meget at tilbyde, siger den firedobbelte mester.

