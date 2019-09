Haas fór vild igen: - Skræmmende

For en stund var VF19’eren yderst konkurrencedygtig i Belgien, men det bekymrende for Haas er, at teamet ikke helt forstår hvorfor

SPA (Ekstra Bladet): Til tider var det nærmest pinligt at se, hvor forsvarsløse både Kevin Magnussen og Romain Grosjean var under Belgiens Grand Prix.

Duoen sluttede henholdsvis 12’er og 13’er, selv om de efter første omgang lå sekser og syver.

- Kørerne var ikke problemet i dag, konstaterede teamchef Günther Steiner efterfølgende.

Problemet var nok engang dæk. Faktisk fungerede de bedre end længe, men kun fordi teamet kørte med så meget downforce, at deres topfart var skræmmende langsom.

Og så bliver man hurtigt straffet på en powerbane som Spa-Francorchamps.

Udefra lignede Kevin Magnussen en mand i gang med en Pirelli-test, da han kørte halvdelen af løbet på godt tyndslidte softdæk. Han var markant langsommere end rivalerne, indtil han endelig kom på medium, hvor tempoet så var overraskende godt.

Pludselig lykkes det ham at køre adskillige sekunder hurtigere pr. omgang end konkurrenterne. Han kunne angribe, overhale, men løb tør for omgange til sidst.

- Det var min beslutning, og den var lidt dårlig. Jeg følte, at dækkene var på vej tilbage, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet om det ekstremt lange stint.

- Man bliver så forvirret, for det så virkelig dårligt ud, og jeg tænkte, at det var endnu et af de her løb, hvor farten var håbløs. Jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne blive lidt ude og håbe på en safetycar eller noget i den stil.

- Men da vi pittede og kom på det andet dæk, var det SÅ meget bedre. Pludselig blev bilen vakt til live, jeg fangede folk og var skuffet over ikke at have pittet tidligere, som teamet ønskede. Man kan bare ikke vide det, for det er så tilfældigt, og det bliver ikke det samme til næste løb. De to dæk virkede slet ikke i Ungarn (sidste løb inden sommerpausen), og vi var nervøse på forhånd. Her var det komplet omvendt.

Foto: JOHANNA GERON/Reuters/Ritzau Scanpix

- Uanset hvad var vi uden for pointene. Men når du ikke forstår din performance, er det skræmmende og bekymrende, for vi føler ikke, at vi lærer noget til næste løb. Det er så tilfældigt med de her dæk. Og vi lader til at have et langt større problem end alle andre, siger danskeren.

Allerede næste weekend køres der race på fartens tempel i Monza. Her vil teamets manglende topfart igen blive et stort problem.

