Haas fortryder: Vidste ikke det ville gå så galt

- Bagklogskab er en smuk ting, lyder det filosofisk fra Haas' teamchef, Günther Steiner.

Efter at have dannet bagtrop på Imola måtte Kevin Magnussen udgå med dundrende hovedpine, og meget kunne være undgået, hvis teamet havde tænkt anderledes efter kvalifikationen.

Det havde kostet fem pladser på startgridden at skifte gearkasse, men det ønskede holdet ikke. De gik i stedet til det internationale motorsportsforbund, FIA og spurgte, om de måtte lave småjusteringer.

Bilen tabt et halvt sekund per omgang med den dårlige gearkasse. Foto: Steven Tee / LAT Images

Dansk F1-håb sikrer storsponsor

Svaret var nej, og så gamblede man. Og som med mange andre terningkast denne sæson, så faldt det helt uheldigt ud for Haas at undlade at skifte gearkasse.

- Vi gjorde det ikke, og forhåbentlig lærer vi af det. Næste gang tager vi straffen fra start og går fem pladser tilbage på startgridden i stedet for at kæmpe så meget i løbet. På daværende tidspunkt troede vi, at vi kunne overkomme det, men vi vidste ikke, at det ville gå så galt, som det gjorde, siger italieneren.

Magnussen fik nok engang en god start, men blev så ramt af Sebastian Vettel. Foto: Davide Gennari

Efter skræksæson: - Meget lovende

- Min største fejl nogensinde

I Haas pressemeddelelse fortæller Steiner, at Magnussen tabte et halvt sekund hver omgang på grund af den håbløse gearkasse. Et ordentligt slag for et hold, der i forvejen ikke har det for nemt.

Derfor trak de også K-Mag ud.

- Havde vi været i en bedre position, havde vi næppe trukket Kevin, men eftersom vi var sidst, og det var en smertefuld omgang, gav det ingen mening at blive ude, siger Steiner.

Magnussen selv havde intentioner om at blive derude og kæmpe den hjem.

- Det er vigtigt at presse den så meget som muligt, selvom det ikke ser for godt ud. Det er en fed bane, og jeg kørte en F1-bil på en af de bedste baner i verdenen. Det kan man godt nyde, selvom det er frustrerende at blive slået ud af et race, siger danskeren efter sit potentielt femtesidste F1-løb i karrieren.

Hamilton overraskede: Karrierestop på bordet

Bekymret over fremtiden: Sover dårligt

To dumpet: Det var sidste søm i kisten