Haas-fremgang: - Så meget bedre

AUSTIN (Ekstra Bladet): Farten hos Haas så skrækkelig ud fredag på Circuit of the Americas, men teamet følte sig ret overbevist om, at det ikke så lige så slemt ud, som omgangstiderne antydede.

Fokus var på aerodynamisk udvikling og ikke setup'et til denne weekend.

Håbet for Kevin Magnussen var at kvalificere sig lige uden for top ti med en chance for at køre med om lidt tiltrængte point.

Følelsen i bilen var markant lørdag i den afsluttende træning.

- Lidt understyring i de langsomme sving. Highspeed er SÅ meget bedre end i går. Og jeg havde lidt trafik, sagde Kevin Magnussen over radioen efter sit første stint.

Teamkammeraten Romain Grosjean lød ikke helt så overbevist, selv om han kørte bedste Haas-tid, hvilket rakte til 13. pladsen.

Men i modsætning til i går stemplede Haas ind i midterfeltet.

Alfa Romeo, Toro Rosso, Renault, Racing Point og Haas ligger inden for tre tiendedele af hinanden, så der håb om en spændende tidtagning.

Foto: MARK THOMPSON/Ritzau Scanpix

Ferrari og Charles Leclerc er i problemer. En olielæk på første omgang af træningen betyder, at mekanikerne er i kamp med tiden for at skifte til en ældre motorenhed.

Max Verstappen var hurtigst under tredje træning, mens den snart seksdobbelte verdensmester Lewis Hamilton mere arbejdede med en sektor af gangen.

McLaren var sidste trænings helt store overraskelse. Lando Norris var tredjehurtigst kun et halvt sekund efter Red Bulls hollænder.

Hos Racing Point har teamet sat en fjerde Mercedes-motor i Sergio Perez’ racer, hvilket ikke kommer til at gøre en forskel på startgridden. Mexicaneren skal starte fra pitlane, efter han under træning missede en vejning.

