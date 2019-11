Haas-generalprøve: Klar med vigtigt forsøg

For første gang er Haas’ simulatorsatsning klar til brug under en grandprix-weekenden. Testen er vigtig i forhold til den kommende sæson

ABU DHABI (Ekstra Bladet): Denne weekend vil Haas-teamet for første gang have simulatorstøtte hjemmefra, ligesom topholdene har haft det i årevis.

I Dallaras hovedkvarter i Italien sidder Pietro Fittipaldi klar til at assistere Romain Grosjean og Kevin Magnussen.

Simulatorarbejdet bruges både til at møde op på racerbanen med så optimal en opsætning af bilen som muligt, men også til at knuse problemer fra fredag til lørdag, hvis sessionerne ude i virkeligheden kræver det.

Mange fredagstræninger hos teams som Mercedes, Ferrari og Red Bull er reddet eller forbedret henover natten med arbejdet hjemme på basen.

Derfor begyndte Haas i begyndelsen af året at bygge sin egen simulator, og den er nu klar til brug. Håbet er, at den kører for fulde omdrejninger fra 2020-sæsonen.

- I år har vi mere arbejdet på at etablere programmet end rent faktisk at bruge det. Først denne weekend begynder vi at bruge det under et grandprix, men kun som et forsøg for at se, om alt virker. Forhåbentligt er alt på plads til næste år, siger teamchef Günther Steiner.

- Det handler ikke om at hjælpe os på racerbanen her og nu, men for at se om alt fungerer, som vi ønsker det. I princippet er det en generalprøve. Af processen - ikke bilens performance. Det handler om at blive bedre til næste år.

Simulatorprogrammet skal både hjælpe Haas med udviklingen af bilen og under løbsweekender. De har også benyttet Ferraris simulator, men den er ikke ledig til leje under løb, da italienerne selv bruger den. Foto: Jan Sommer

Over for Ekstra Bladet uddyber chefingeniør Ayao Komatsu:

- Simulatorprogrammet er gået godt og har ramt de mål, vi gerne vil opnå i år. Vi har et program til 2020, som skal hjælpe os med at blive bedre, og som forhåbentligt vil kunne stoppe problemer, som vi har set i år, med at opstå, siger han.

Romain Grosjean roser det arbejde, som Piettro Fittipaldi og Louis Delétraz har lavet i det forgangne år; senest franskmanden prøvede Haas-simulatoren hos Dallara var den markant forbedret, om end han ikke er vild med, hvor meget computersimulationer betyder i moderne Formel 1.

- Det er vigtigt, at vi prøver simulatoren, og vi benytter alt, hvad vi kan i den her moderne verden, selv om jeg personligt ikke synes så godt om den udvikling. Kan det hjælpe os med at tage skridt fremad, skal vi gøre det, siger han til Ekstra Bladet.

- Faktisk kommer start-setuppet på min bil fra simulatoren, og det er meget anderledes fra, hvordan vi normalt sætter bilen op. Så vi prøver at se, om det hjælper os eller ej, siger Grosjean.

Afventer Robert Kubica

Hvem der sidder i simulatoren i 2020 er stadig uvist. Haas-bossen Günther Steiner afventer stadig svar fra førstevalget Robert Kubica og polakkens sponsor, oliefirmaet PKN Orlen.

Inden for en uge eller maksimalt to skulle beslutningen falde.

Den snart tidligere Williams-kører forventes at kombinere race i det tyske standardvognsmesterskab, DTM, med en testrolle hos enten Haas eller Racing Point.

Pilen peger mod, at polakken bliver en del af Racing Point, men intet er endnu offentliggjort.

- Min beslutning er truffet. Jeg vil ikke gå for meget i detaljer; det er kompliceret stof, og vi skal sikre os, at det hele fungerer fra de forskellige perspektiver, siger Kubica til Ekstra Bladet.

Håbet hos Haas er at drage nytte af Robert Kubicas store erfaring og tilknytte det polske oliefirma PKN Orlen som sponsor. Pilen peger dog mod, at polakkerne vælger Racing Point i stedet. Foto: Jan Sommer

- Jeg havde egentlig håbet på afklaring allerede i september, men nu er det snart december. Men jeg er ret optimistisk, selv om ikke det hele afhænger af mig.

- Er det besluttet, hvilket F1-team det bliver?

- Jeg har en holdning. Mit raceprogram er 100 procent op til mig, mens min F1-rolle har også en anden part, Orlen, som gerne vil blive i Formel 1. Derfor tager det lidt mere tid end bare min beslutning, siger han.

Med en hurtig afgørelse kan Kubica være at finde i næste uges test for Racing Point eller Haas.

Under første træning var Haas-kørerne hurtigst af midterholdene, hvilket man ikke må lægge for meget i. Løb og kvalifikation køres i tusmørke, så temperaturforholdene under første træning er meget anderledes, end når det bliver alvor.