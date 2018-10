Haas’ hårde VM-kamp: Rivalen er desperat

Renault sakker bagud i kampen om fjerdepladsen i konstruktør-VM og er villige til at bruge alle kneb, mener Haas-teamchef Günther Steiner: - De prøver alt i stedet for fokusere på at blive bedre selv

SUZUKA (Ekstra Bladet): Tabere var der mange af i Japans Grand Prix, og selv om Kevin Magnussen var en af dem, var der fremgang for Haas-teamet i konstruktør-VM.

Romain Grosjean scorede en ottendeplads og fire point efter en præstation, der var sværere, end den så ud til. Allerede på første omgang betød en mindre brand i Haas-raceren, at al telemetri gik op i røg; pitvæggen var blinde resten af løbet.

Samtidig betød et problem med hjulophænget, at raceren trak til den ene side på langsiderne, så selv om syvendepladsen og ‘best of the rest’ gik til Force India og Sergio Perez, var de fire point tilfredsstillende.

Hos den øjeblikkelige firer i konstruktør-VM, Renault, udgik Nico Hülkenberg, mens teamkammeraten Carlos Sainz fik et enkelt point.

Haas haler derfor ind og er nu otte point efter.

Hulkenberg udgik, mens Carlos Sainz fik et enkelt point. Foto: AP.

Netop tyskeren udtrykte i Japan ærgrelse over, at Renault er blevet sat i udviklingskapløbet. Bilen kunne på Suzuka hverken holde Force India, Haas, Toro Rosso eller Sauber bag sig under kvalifikationen.

Forklaringer på nedgangen har Günther Steiner ingen af, men Haas-teamchefen mener, at Renaults protest mod Romain Grosjeans sjetteplads i Italien understreger, at de er villige til at benytte alle kneb.

- Jeg kan kun se, at deres performance er gået ned. Jeg ved ikke, hvad der foregår internt. Motoren laver de selv, så den kan de ikke klandre nogen for. Men hvis de har forvirret sig selv, er det bedre for os.

- Du kan se, at de er desperate, når der protesterer mod os på Monza. De prøver alt i stedet for at fokusere på at blive bedre selv, siger Steiner.

Steiner mener, at Renault var heldigere end Haas-teamet. Foto: Jan Sommer.

Målet er at hente de otte point på banen senest i Abu Dhabi uden at være afhængig af appellen 1. november.

- Vi har fire løb tilbage. Renault var ikke særlig stærke denne weekend, og de var heldigere end os med at score et point. Deres fart var ikke god, men det er ikke det samme, som at de ikke kan være stærke i Austin eller Mexico. Vi skal have paraderne oppe. Der er lang vej endnu; der resterer stadig 20 procent af mesterskabet, siger Haas-bossen.

Næste opgave er hjemmebanen Circuit of the Americas (Cota), hvor teamet håber endelig at levere foran blandt andet den udsolgte fagsektion ‘Haas Hill’. Resultatmæssigt har USA’s Grand Prix aldrig været godt for Haas, men der skulle der gerne blive ændret på.

- Cota har altid været svær for os. Men med dette års bil ligger vi altid omkring fjerde- eller femtehurtigst. Jeg kan ikke se nogen grund til, at vi ikke skulle være okay der, siger Steiner.

TV: 'Er verdensmesterskabet tab?' - hør Vettels svar her:



