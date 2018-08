Haas halter: Ændringer påkrævet

Force India ser ud til at toppe midterfeltet for anden weekend i træk. Hvis Romain Grosjean og Kevin Magnussen for alvor skal kunne udfordre, skal der findes lidt mere fart i VF18'eren

MONZA (Ekstra Bladet): Seks grandprixer i træk har både Kevin Magnussen og Romain Grosjean kvalificeret sig i top ti, men det bliver ingen formssag at gøre det til syv.

De lyserøde Force India stortrives på baner som Spa i sidste weekend og Monza, hvor vigtigste egenskab er mindske luftmodstanden på racerne og øge topfarten - også på bekostning af greb i svingene.

Sergio Perez og Esteban Ocon var ‘best of the rest’ efter de suveræne tophold, mens Haas ligger lidt herefter sammen med Renault.

Ændringer er påkrævet, før Haas-duoen føler sig sikre på Q3.

- Det er lidt ligesom Spa, hvor vi ikke så fantastiske ud fredag, men fik det sat bedre sammen til lørdag og søndag. Vi var ikke så ringe i dag (fredag), men vi var ikke bedst efter topholdene, og det stiler vi efter hver gang, siger Kevin Magnussen.

Kevin Magnussen gør sig klar til anden træning. Foto: Jan Sommer

Det ville nu langt fra være første gang, at Haas-teamet har set langsomme ud under træning for så at køre ganske overbevisende kvalifikationer.

- De gange, vi har vendt det om, er, fordi vi har lavet nogle ændringer med setuppet og er gået den rigtige vej. Det skal vi prøve at gøre igen, siger danskeren.

- Jeg tror, der er en god chance for, at vi kan køre i top ti til tidtagningen, men den er ikke givet.

Vejret har været og bliver en faktor hele weekenden. Fredag morgen og formiddag faldt der meget regn over Milano-området. Om eftermiddagen til den vigtige anden træning holdt det tørt, mens der loves vedvarende regn fra fredag aften frem til tidtagningens start.

For en gangs skyld blev racerne luftet under de våde forhold til første træning. Hvilket glædede Kevin Magnussen. Også selv om der bliver holdt lidt igen for at sikre sig mod ulykker.

- Det var godt at komme ud at køre i det våde føre, for det er ikke altid, at vi kommer ud, når det regner. Men hvis det regner lørdag, får vi et nyt sæt intermediates. Det gør, at vi kunne komme ud og fint at få en fornemmelse for tingene, siger han.

Kevin Magnussen nød at få trænet lidt under våde forhold. Foto: Jan Sommer

Teamkammeraten Romain Grosjean var generelt godt tilfreds med dagen og forventer at kunne tage kampen op mod de stærke Force India lørdag.

- Helt ærligt var jeg glad for bilen, hvilket er sjældent på Monza, hvor kører med så lidt downforce. Stabiliteten var fin, siger han.

Ferrari virkede til at have overtaget på Mercedes i Italiens, mens Marcus Ericsson stod for dramatikken, da svenskerens DRS-vinge fejlede under nedbremsning, så raceren slog saltomortaler med 300 km/t.

