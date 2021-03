Haas har givet op på forhånd: Et point er fantastisk

Håndklædet er allerede kastet i ringen hos Haas før weekendens sæsonpremiere i Formel 1.

Mens Kevin Magnussen kørte for teamet, var målet altid at forbedre sig fra år til år, hvilket lykkes fra 2016 frem til højdepunktet med femtepladsen i 2018, før teamet begyndte at glide bagud i stillingen.

I 2021 truer sidstepladsen i konstruktør-VM for alvor.

Tonen har fået en anden lyd fra teamchef Günther Steiner, som sammen med rookie-duoen Mick Schumacher og Nikita Mazepin har blikket fast rettet mod 2022.

Denne sæson er solgt på forhånd.

- Jeg håber, at vores to kørere lærer så meget som muligt og måske mere end det for at blive klar til næste år, siger Steiner.

- Hvis vi kan få et point eller to på et tidspunkt, ville det være et fantastisk resultat. Men er vi realistiske, bliver point svære at få fat på. Så længe vi lærer, forbedrer vi os, og kan vi komme tilbage til, hvor vi har været, er jeg glad. Det bliver opad bakke denne sæson, siger han.

Haas’ VF-21 er den mindst udviklede bil på årets grid. Teamet har kun justeret de steder på bilen, hvor ændringer i det aerodynamiske reglement krævede det.

Fremskridt skal komme fra den nye og forhåbentligt markant bedre Ferrari-motor.

- For os er det svært at sammenligne med motorenheden fra sidste år, siger teamchefen.

Mick Schumacher sad en enkelt gang i bilen til test i Abu Dhabi, mens Nikita Mazepin aldrig har kørt VF-20’eren.

- Men jeg stoler fuldt ud på Ferrari, når de siger, at motoren er mere kraftfuld, siger Haas-bossen.

